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Оккупанты нанесли удар по собственным позициям вблизи Нескучного

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  • 8.07.2022, 13:04
  • 3,656
Оккупанты нанесли удар по собственным позициям вблизи Нескучного
иллюстрационное фото

Россияне уничтожили свой склад боеприпасов, есть погибший и раненые.

На Запорожье у села Нескучное россияне сами обстреляли свои позиции.

В результате самоликвидации есть не только погибший, но и раненые. Известно еще о 2 пострадавших россиянах. В Запорожской ОВА отмечают, что российские захватчики подсознательно помогают Вооруженным Силам Украины проводить демилитаризацию своих же оккупационных войск.

"Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное. В результате "прицельного" огня один оккупант погиб, двое получили ранения", – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне уничтожили свой склад боеприпасов.

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