Под Минском продают дом в скандинавском стиле 5 8.07.2022, 13:15

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Покупателю обещано 2 квадроцикла в подарок.

Разница между полноценным загородным домом и современной дачей в хорошем СТ иногда незаметна. А в этом конкретном случае ее и вовсе нет. Судите сами — участок большой, с выходом в лес, просторный дом на 124 «квадрата» с хорошей архитектурой и богатой инженерной начинкой, пишет realt.by. Отличия разве что в тарифах на электроэнергию и в отсутствии возможности прописаться. А что по цене?

СТ «Усяжа» находится в 25 км от Уручья, за Курганом Славы в Московском направлении. Рядом, в 3 км, расположено Дубровское водохранилище. Участок в 13 соток находится в тупике, у лесного массива. Лес чистый, с соснами, березами и дубами — прекрасный вид из окон обеспечен. Единственный минус — трехкилометровый отрезок гравийки до СТ.

Дом построен в 2019 году по каркасной технологии по проекту в скандинавском стиле. Внутри много естественного света за счет больших окон в зоне двухсветной гостиной.

На первом этаже расположены две спальни, кухонная зона, санузел. На втором, под самой крышей, — кабинет.

В нем все готово для переезда — качественная отделка, стильный интерьер, новая мебель и бытовая техника. На окнах — роллшторы «блэкаут», москитные сетки.

Обогревается дом инфракрасными нагревателями со встроенными терморегуляторами (можно управлять удаленно) и камином. Водоснабжение — из собственной скважины на 70 метров. Есть кондиционер. По периметру дома установлено видеонаблюдение.

Участок находится на возвышенности, с него открывается великолепные виды. На нем растут сосны, большой дуб. Для летнего отдыха на террасе есть вся необходимая садовая мебель, шезлонги. Есть еще и хозпостройка с дровницей. Покупателю обещано 2 детских квадроцикла в подарок.

Стоимость этого загородного дома в СТ — 170 000 долларов (или 1360 долларов за «квадрат»).

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