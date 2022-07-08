Зеленский: Россия оккупировала руины Луганской области

Зеленский: Россия оккупировала руины Луганской области2
- 8.07.2022, 13:16
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В Северодонецке и Лисичанске почти не осталось людей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска являются оккупантами руин в Луганской области.
Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.
"Могу сказать, что большую часть Луганской области они контролируют, но там все уничтожено. Честно говоря, даже амбиций таких не понимаю - что они контролируют. Они уничтожили города, школы. Что они оккупировали? Они оккупанты руин Луганской области", - заявил Зеленский.
По его словам, Вооруженные Силы Украины также отступили из Северодонецка и Лисичанска из-за того, что "мог бы быть котел".
Кроме того, как отметил глава государства, людей в указанных городах практически не оставалось. "Людей там почти нет, где-то 10% оставалось. Мы вывозили всех, кого могли, и всех, кто хотел", - сказал он.