Зеленский: Россия оккупировала руины Луганской области 2 8.07.2022, 13:16

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В Северодонецке и Лисичанске почти не осталось людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска являются оккупантами руин в Луганской области.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

"Могу сказать, что большую часть Луганской области они контролируют, но там все уничтожено. Честно говоря, даже амбиций таких не понимаю - что они контролируют. Они уничтожили города, школы. Что они оккупировали? Они оккупанты руин Луганской области", - заявил Зеленский.

По его словам, Вооруженные Силы Украины также отступили из Северодонецка и Лисичанска из-за того, что "мог бы быть котел".

Кроме того, как отметил глава государства, людей в указанных городах практически не оставалось. "Людей там почти нет, где-то 10% оставалось. Мы вывозили всех, кого могли, и всех, кто хотел", - сказал он.

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