Генерал ВВС США: Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю 11 8.07.2022, 13:21

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Для этого можно использовать ракеты Harpoon.

Бывший командующий войсками НАТО Филипп Бридлав заявил, что Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть РФ с временно оккупированным Крымом. Для этого можно использовать ракеты Harpoon.

Он поделился своим мнением в комментарии The Times. По словам бывшего верховного главнокомандующего союзными силами США и НАТО в Европе, генерала ВВС США в отставке, атака на мост полностью оправдана агрессией РФ против Украины со всех сторон.

"Крымский мост – законная цель", – убежден Бридлав. Его мнение укрепилось после очередного ракетного удара российских оккупантов по Краматорску 7 июля. Из-за обстрелов в городе снова погибли мирные жители.

Напомним, ранее при помощи противокорабельных ракет Harpoon, которые Украине предоставила Дания, ВСУ подбили вражеский буксир "Василий Бех".

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