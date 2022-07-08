Крик души белоруски: Доход — 311 рублей, едой меняемся с соседями 8 8.07.2022, 13:33

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иллюстрационное фото

Белорусам приходится отказываться от элементарных вещей.

Героиня статьи zerkalo.io — 55-летняя Наталья из Брестской области. В январе этого года она была уволена, по ее словам, «по спискам». До увольнения работала в отделе кадров одного из сельхозпредприятий района:

— Устраиваться на работу я и не пыталась. Характеристика у меня соответствующая, поэтому с ней найти место в какой-либо госструктуре или госпредприятии, а у нас в районе таких большинство, проблематично. Поэтому я оформила пособие по уходу за мамой. Ей 89 лет.

Правда, в этом случае по закону Наталья не может нигде работать. Даже на четверть ставки. Нельзя ей трудиться ни по договору подряда, ни по авторскому договору. В противном случае пособие у нее отберут.

— Я должна осуществлять круглосуточный уход за мамой и проживать за эти деньги, — объясняет женщина.

«311 рублей — вот такие у меня доходы»

В семье Натальи сейчас три человека: она, муж и мама. Двое детей уже взрослые и живут отдельно. Женщина говорит, что муж — частник, и сейчас у него некоторые финансовые трудности. И пока на его заработок рассчитывать не приходится.

— Несколько месяцев мне придется существовать только на пособие по уходу за мамой, которое я получаю. Это 311 рублей. Вот такие у меня доходы, — признается Наталья. — Еще есть мамина пенсия — 460 рублей. То, что она получает, — все идет в нашу общую копилку. Ну, как в копилку. В распоряжении от этой суммы остается совсем немного. Потому что траты у мамы (если так можно сказать) немаленькие: на месяц нужно три упаковки памперсов.

Стоимость одной до последнего времени была 75 рублей. Сейчас они подорожали до 80 рублей. Но у нас был небольшой запас, поэтому пока по новой цене ничего не покупала. Половина пенсии уже «ушла». Как и любому пожилому человеку, маме необходимы лекарства. В месяц уходит примерно 100 рублей. Плюс за этот же период времени у нас расходуется около двух пачек порошка (6 килограмм). Потому что стираем мы часто. Одна упаковка стоит 30 рублей. Я посчитала, что в итоге от маминой пенсии на проживание остается рублей 90.

Остается еще пособие в 311 рублей по уходу за мамой. Итого 401 рубль. Для сравнения: до увольнения зарплата Натальи была 700 рублей. С падением дохода пришлось ужиматься. Например, женщина отказалась от покупок одежды и обуви:

— Ну, сейчас это просто нереально что-то такое покупать. Обходимся тем, что есть. Около 115 рублей из пособия сразу уходят на оплату коммунальных услуг. Следующая статья расходов — мои лекарства. Сейчас на них у меня уходит до 70 рублей. За последнее время некоторые позиции подорожали на 35%. Вот я была в шоке.

«Держать хозяйство стало невыгодно»

Семья Натальи живет в деревне. И раньше у них было большое хозяйство: несколько свиней и десятки кур. Сейчас оно значительно меньше.

— Пришлось отказаться от выращивания свиней, — говорит женщина. — Во-первых, дорого покупать молодняк. Пара молодых поросят в прошлом году стоила 200 рублей, а теперь — 400. Во-вторых, корма стали дорогими. Остались у нас только куры. И бройлеров взяли несколько десятков. Хотя и для них корма подорожали. Если раньше 10-килограммовый мешок стоил 19 рублей, то сейчас 27. Рост — почти на 50%.

Наталья говорит, что оставшаяся часть ее дохода — а это 220 рублей — уходит на продукты. Но не все покупает в магазине. Многое выращивает на своем огороде. В магазине не покупает яйца, и пока в морозильнике остался запас мяса и курятины с прошлого года, когда хозяйство было побольше. Но все равно что-то из мяса покупать приходится.

— Поэтому мясо и мясные продукты приходится приобретать в магазине. Сейчас, признаюсь, такие покупки очень редки — потому что дорого. Если до Нового года мы брали четверть туши свинины по 7 рублей за килограмм, то сейчас она уже стоит 10−11. Шейная часть или полендвица — 16−17 рублей. Простое обычное сало выросло до 11−12 рублей, — объясняет Наталья.

У Натальи своя технология покупок. Получив пособие, она сразу же закупает часть продуктов, которые могут долго храниться.

— Например, если я в прошлом году купила две бутылки подсолнечного масла (это 10 рублей), то в этом на такую же примерно сумму покупаю четыре пачки сливочного масла и кладу часть в морозильник. Купить сразу все уже как-то трудно, — объясняет она.

Дальше в магазин ходит по необходимости. Говорит, после увольнения пришлось от многого отказаться. Ассортимент сильно сузился.

— Покупаю какие-то простые и недорогие продукты. Макароны и гречка пока есть в запасах. Потом, я так думаю, гречку приобретать буду по-минимуму. Цена выросла: уже 4 рубля за 800-граммовую пачку, — объясняет женщина. — Конечно, от чего-то вкусного, чтобы побаловать себя, тоже пришлось отказаться. Раньше я могла себе позволить какую-то сдобу, но сейчас покупаю кефир и пеку блины.

— Что касается каких-то дорогих продуктов, например, красной рыбы, то я и забыла, что это такое. По большим праздникам и раньше она не всегда была. А сейчас рыба вообще исчезла из нашего рациона. Смотрите, даже обыкновенная мойва сейчас стоит 9,9 рубля, а раньше была по 4 рубля. Получается, что цена на эту рыбу выросла в два раза как минимум. Скумбрия ходовая, которую мы раньше часто покупали, сейчас у нас стоит примерно 12 рублей.

«Кредитование на такой доход оказалось закрытым»

Что касается крупногабаритных покупок, то с таким доходом, как у Натальи, на них вообще не остается денег.

— Большие покупки сразу вычеркивайте. Это уже не наша история, — грустно говорит она. — У меня была кредитная карточка «Черепаха», я ее использовала и это было достаточно удобно. Недавно я попыталась ради интереса выяснить, может какие-то кредиты дают, но все кредитование на такой доход оказалось закрытым. Получить какую-то рассрочку тоже практически нереально: магазины убрали их в связи последними событиями. А в банках ничего не светит — доход очень маленький.

Наталья объясняет: пока крупных трат не предвидится и расходов тоже. Но вот вопрос со здоровьем — и тут уже возникают сложности.

— Проблемы с зубами — надо идти к стоматологу, но пока данный визит я откладываю, — объясняет она. — Сразу оплатить медицинское вмешательство не смогу, а про рассрочки я уже говорила. Сейчас вообще такая ситуация, что какие-то товары, которые мы покупали раньше, приобрести уже напряжно. Сюда могу отнести порошки, шампуни, например. Я пользуюсь не самым дешевым порошком, стирать надо много, важно, чтобы все отстирывалось, но ценник становится уже ощутимым для нашего бюджета. Поэтому стараюсь экономно использовать и всячески растягиваю имеющиеся запасы.

Женщина говорит, что с начала года заметила весомое подорожание товаров. Не по каким-то позициям конкретно, а в целом.

— 10 рублей это минимум, который я оставляю в магазине, покупая самые простые продукты — хлеб, батон, молоко и масло, — рассказывает она. — Но, знаете, есть люди, которые умудряются жить и на меньшие суммы. Например, у знакомой зарплата на полставки — 150 рублей и пенсия мужа по инвалидности — 420 рублей. И как-то выкручиваются. Вот кому тяжело. А вообще у нас с соседями не так давно начался обмен продуктами. У кого-то есть свое молоко, у кого-то яйца и овощи. Вот и меняемся. Ну что ж. Выживем, прорвемся.

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