Говорить уже не о чем 4 Эль Мюрид

8.07.2022, 13:36

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Эль Мюрид

Мы обязательно увидим окончательное разрушение постсоветских структур.

Путин встречался с фракциями Думы. Обязательный и унылый ритуал с чтением каких-то незначащих фраз по бумажкам. Распадающаяся система теряет и ритуалы. Никак не получается зачитать такую же серую унылость Федеральному собранию и провести столь же никому не интересную прямую линию. Но мелкие обязательные мероприятия еще проводят. Через силу, и с отчетливым выражение на лицах — надо как-то это перетерпеть.

Сегодняшний ритуал, по сути, свелся к единственной фразе Путина о том, что мы готовы к переговорам, вот только чем дальше, тем сложнее с нами будет договариваться.

Проблема в том, что не то что договариваться, а и говорить уже не о чем. Для разговоров было время. И очень большое. В итоге все собеседники развели руками и сказали — нет. С этим разговаривать — тратить время. Разбираться в диагнозах — это не наша специальность, пусть там работают профильные специалисты.

Теперь всё решится по итогам войны. Войны тотальной, и на поле боя, и в сфере экономики, и в пространстве смыслов. Она сильно отличается от привычных войн прошлого, но цель ее всё та же — капитуляция противника и диктовка ему условий. Именно поэтому мы имеем дело с войной во всех смыслах этого слова. Переговоров уже не будет. Итог этой войны предопределен — как и того, этого тоже вынесут и зароют в ближайшей яме. После чего его генералы приедут в Карлхорст и подпишут то, что им принесут за отдельный стол.

Внешне это может выглядеть по-разному и даже очень сильно отличаться от того, что было в мае сорок пятого, но суть остается той же. Все, что они сейчас могут — это тянуть время, продолжая загонять страну в еще большую пропасть и укладывая штабелями вокруг себя трупы и разрушенные территории.

Нормальному человеку сложно отрефлексировать эту абсурдную ситуацию, когда страна-победитель фашизма внезапно стала тем, кого она побеждала ценой огромных жертв три четверти века назад. С другой стороны — ничего и не скрывалось. За пустыми, но трескучими фразами ни о чем не было никогда ничего. А дела нынешних с самого начала говорили о них всё. Достаточно было видеть, а не просто смотреть.

Так или иначе, но призывы к переговорам уйдут в песок. Никто ни о чем договариваться не будет. Наоборот — будут использовать ситуацию в своих целях. Решая сразу много задач. И среди этих задач возвращение к мирному сосуществованию с путинской Россией нет уже ни у кого. Даже у тех, кто еще вчера считался нашим союзником.

По итогам этой нелепой спец-операции мы обязательно увидим окончательное разрушение постсоветских структур, которые так и не смогли родить ни один действующий проект развития. Уже сейчас возникает вопрос в смысле существования ОДКБ, ЕАЭС, в каких-то корчах так и не может родиться Союзное государство. Скорее всего, "не-война" приведет к тому, что будет зафиксирован распад этих структур и встанет вопрос о будущем уже не их, а самой России.

Но эти все время опаздывают. Фатально опаздывают даже в осмыслении происходящего, не говоря уже о решениях. Поэтому и говорят о переговорах, когда этот поезд уже ушел.

Эль Мюрид, Telegram

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