Стало известно состояние здоровья избитого в Сочи белоруса

Стало известно состояние здоровья избитого в Сочи белоруса7
- 8.07.2022, 13:43
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Несколько дней назад его сильно избили десять человек с палками и железными прутьями.
Посольство Беларуси в России продолжает следить за ситуацией с избиением белоруса на пляже в Сочи. Как сообщает посольство, сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Подозреваемые в избиении находятся под стражей. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, 3 июля самбиста Никиту Гараева избили охранники пляжа в Сочи.