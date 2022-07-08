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Стало известно состояние здоровья избитого в Сочи белоруса

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  • 8.07.2022, 13:43
  • 4,088
Стало известно состояние здоровья избитого в Сочи белоруса

Несколько дней назад его сильно избили десять человек с палками и железными прутьями.

Посольство Беларуси в России продолжает следить за ситуацией с избиением белоруса на пляже в Сочи. Как сообщает посольство, сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Подозреваемые в избиении находятся под стражей. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 3 июля самбиста Никиту Гараева избили охранники пляжа в Сочи.

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