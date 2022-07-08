Лукашенко попал в катастрофическую ситуацию 3 8.07.2022, 14:06

2,828

Фото: Getty Images

Диктатор чувствует неуверенность в своей позиции.

Политический обозреватель Александр Класковский в интервью «Филину» рассказал о том, есть ли угроза нападения на Украину со стороны Беларуси:

— На данный момент прямой угрозы, прямой возможности нападения с белорусского направления на Украину нет. Потому что, судя по тем разведданным, которые и украинская сторона, и западные источники обнародуют, нет концентрации войск, нет «ударного кулака», как говорят военные, на границе. Если говорить о белорусских подразделениях, то речь идет о 7-8 батальонных тактических группах.

Это несколько тысяч человек, это, конечно, не та сила, которая может идти в наступление на Киев или как вариант на Львов (потому что есть такая версия, что могут послать белорусских военных отсечь пути снабжения Украины западным оружием).

Но несколько тысяч бойцов такую задачу не выполнят, потому что тысяч 20, судя по данным, которые мелькают в печати, украинских войск находится на границе с Беларусью. Плюс территориальная оборона, плюс они вводили укрепление.

Как известно, для наступления нужен перевес в силах. То есть сейчас ни белорусских войск, ни российских в такой концентрации нет на границе с Украиной, чтобы атаковать. И за один день их не перебросишь.

Россия сконцентрировала свои войска на Донбассе, добивается небольших успехов, по миллиметру продвигается. Если в перспективе решат снова наступать на Киев, то недели или даже месяцы понадобятся для переброски войск, а это, конечно, при современных средствах разведки, когда со спутника номера автомобилей можно прочесть, не останется незамеченным. Это к вопросу, возможно ли нападение сейчас — невозможно.

По объективным причинам, независимо от желания Лукашенко, независимо от того, что скажет Путин, для концентрации «ударного кулака», потребуются недели или месяцы.

Если говорить о политических соображениях, то Лукашенко чувствует неуверенность в своей позиции, отсюда желание подстелить соломку и создать Казус белли или повод для войны.

Это не только обвинения в том, что в Украине «нацисты», но и конкретное заявление о том, что несколькими днями ранее был нанесен ракетный удар с территории Украины по Беларуси, но белорусские войска все эти ракеты сбили.

Военные эксперты это высказывание оценили критически, потому что если бы сбивали, то были бы и вспышки, и фрагменты этих украинских ракет. Кроме того, говорят, что комплексы «Панцирь» не заточены под то, чтобы такие ракеты сбивать, они только на близком расстоянии действуют. А Лукашенко говорил именно о «Панцирях».

То есть специалисты высмеяли или, по крайней мере, посчитали маловероятным, что было это нападение. Ну, и потом, в конце концов, ведь Лукашенко раньше говорил: если вы только ударите по нашей территории, наш ответ будет мгновенным. Где же этот мгновенный ответ?

Это наводит на мысль, во-первых, что в принципе эта версия не соответствует действительности, и во-вторых, что на самом деле при всей своей грозной риторике Лукашенко отнюдь не рвется в бой.

Понятно, что он знает настроения белорусов — потому, что ему на стол кладут данные социологических опросов. В плане неучастия белорусской армии в этой войне среди белорусов практически консенсус. Только несколько процентов абсолютно отмороженных людей считают, что нам надо тоже пойти в украинскую мясорубку.

Лукашенко сейчас попал в такую катастрофическую зависимость от Москвы, что вынужден идти вразрез с общественным мнением, с настроениями белорусов, у которых генетически заложено неприятие войны, насилия, крови.

Но Лукашенко вынужден воинственную риторику артикулировать именно потому, что нужно понравиться Кремлю, и без его поддержки экономической, политической и силовой белорусский правитель сейчас просто не мыслит удержание власти. Ведь, как известно, и в 2020 году Путин был готов силовиками помочь, и сейчас ситуация такова, что санкции усиливаются, экономика падает, и поэтому вся надежда только на помощь Москвы во всех смыслах.

Вот отсюда это метание Лукашенко, его противоречивые заявления, притом, что, конечно, в бой он не рвется и понимает, что ввести свою армию в Украины для боевых действий чревато политическим крахом для него. Перемелют эти войска. Боеспособных частей — это силы специальных операций — у него только несколько тысяч человек.

Остальные больше с метлой и лопатой занимаются, чем с автоматом, и это не ахти какая боевая сила, а ведь Лукашенко в армии видит еще и опору свою внутреннюю.

В 2020 году отдельные подразделения использовались для подавления протестов, а теперь он вообще всех затачивает под это, включая и пожарных, так что потерять самые сильные подразделения ему, конечно, очень не хочется.

Ну и потом пойдут гробы потоком. Не получится, как в январе в Казахстан слетали: там покрасовались в рамках якобы миротворческой операции ОДКБ, вернулись, слава богу, без единой царапины.

Но из Украины так не вернутся, потому что украинцы уже показали, как они умеют воевать. И понятно, что не имеющие боевого опыта и, судя по всему, с низким моральным духом, белорусские подразделения будут там мгновенно разгромлены, перемолоты. В общем-то это будет в любом случае бесславный поход, и в моральном, и в практическом плане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».