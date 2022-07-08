«У нас тут самострельщик ногу себе прострелил» 8.07.2022, 14:03

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фото: reuters

Военные РФ устроили бунт в подразделении.

Российский оккупант из подразделения, которое недавно записало открытое видеообращение к командованию о нарушениях в армии, рассказал жене о последствиях их поступка.

Об этом идет речь в очередном перехваченном разговоре, запись которого опубликовало ГУР МО.

"Мятежников" предупредили, что в качестве наказания их лишают возможности ротации.

"Да, обстановка нормальная. У нас тут "самострельщик" ногу себе прострелил. Командиры у нас с**и просто. Парень, который себе выстрелил в ногу, ты его на видео видела. Это тот, что говорил: "Я суицидник, состою на психиатрическом учете". Не отправили [домой], его обратно вернули. Ваня вчера ходил в штаб, чтобы его отпустили. Сказали: "А, это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та рота, что бунтовала? В последнюю очередь поедете", - говорит оккупант.

Жена рассказывает, что бунтует все больше подразделений. В частности, в сеть выложили обращение 109 полка, 4 батальона, и это уже пятое видео российских оккупантов, которые не хотят воевать.

"Тоже из Херсонской области! Они сидят за столом [и говорят]: "Нарушение такое, нарушение такое, ротации нет, отпусков нет, отношение плохое, нас тут быдлом считают", - пересказывает она.

Вопреки всему жена говорит мужу "взять себя в кулак" и "терпеть".

"А я что делаю? То и делаю, что терплю", - отвечает он.

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