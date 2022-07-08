The Washington Post: Настоящая уязвимость Путина находится на военном фронте 8.07.2022, 14:07

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Страны поддерживающие Украину должны передать Киеву больше оружия.

Есть известное выражение, что ни один военный план не переживает первого контакта с врагом.

Величайший теоретик войны Карл фон Клаузевиц часто объяснял, что стратегия должна быть динамической, постоянно изменяющейся и обновляемой. В своем знаменитом трактате "О войне" он писал, что некоторые генералы "рассматривают только односторонние действия, тогда как война состоит из непрерывного взаимодействия противоположностей". Запад должен принять эти уроки близко к сердцу в своей борьбе с Россией и скорректировать свою стратегию, находящуюся под угрозой провала, пишет Фарид Закария для The Washington Post.

Суть стратегии Запада заключалась в двух направлениях: обеспечить Украину оружием, обучением и деньгами, а также ввести масштабные санкции против России. Эта основная идея все еще имеет смысл, но баланс нужно изменить. Теперь понятно, что экономическая война против России работает далеко не так хорошо, как люди думали.

Путина не так волнует то, что эти санкции делают с русским народом, как то, что они делают с русским государством. И благодаря росту цен на энергоносители, Bloomberg News прогнозирует, что российское правительство получит гораздо больше доходов от нефти и газа, чем до войны, примерно 285 миллиардов долларов в этом году по сравнению с 236 миллиардами долларов в 2021 году.

Тем временем Европа сталкивается с самым плохим энергетическим кризисом за последние 50 лет.

Основная проблема экономической войны против России, как автор уже утверждал ранее, состоит в том, что она беззубая, поскольку не распространяется на энергию. Российская экономика по своей сути энергетическая. Только доходы от нефти и газа составляют около половины государственного бюджета России. И, к сожалению, решение не заключалось бы в том, чтобы Запад полностью прекратил покупать российские энергоносители, поэтому что с меньшим предложением на мировых рынках это приведет к еще большему росту цен.

Развив опасную зависимость от российских энергоресурсов в течение последних двух десятилетий, Европа не может быстро это изменить, не погрузившись в глубокую и длительную рецессию.

Посмотрите, что происходит на континенте, где цены на природный газ сейчас на 700 процентов выше, чем в начале прошлого года. 11 июля "Северный поток-1", трубопровод, через который Германия получает большую часть российского газа, планируется закрыть на ремонту. Не исключено, что Путин решит наказать Запад и Германию, не дав ему снова открыться. Если да, то Германия – крупнейшая экономика Европы – почти наверняка упадет в рецессию. Похоже, что стратегия Путина состоит в том, чтобы навязать расходы Запада и тянуть время, предполагая, что трещины в коалиции против него будут расти по мере роста экономических проблем в этих странах.

Западные страны до сих пор не рассматривают эту проблему как первоочередную. В Нидерландах есть огромное газовое месторождение, но оно практически замедляет добычу. Германия все еще не отменяет свой постепенный отказ от ядерной энергетики. Администрация Байдена все еще усложняет финансирование долгосрочных инвестиций в природный газ и нефть. Он также не может найти способ восстановить ядерное соглашение с Ираном – шаг, который принесет огромный приток новых поставок нефти на мировой рынок и почти наверняка стабилизирует цену. Автор говорит о том, что понимает, что есть обоснованные возражения и беспокойство по всей этой политике, но приоритетом должна быть победа над Путиным.

Между тем, настоящая уязвимость Путина заключается на военном фронте. Российская армия расширила свой контроль на Донбассе в Украине, но дорогой ценой. Тысячи русских солдат погибли, ее запасы сокращаются, и, самое главное, ей очень тяжело рекрутировать новобранцев. The Economist сообщает, что правительство испытывает трудности с пополнением рядов и предлагает новобранцам тройную среднюю зарплату.

Россия несет большие потери оружия, которое будет трудно заменить, особенно когда для этого нужны сложные технологии — почти все ранее импортировались с Запада и его союзников. Недавно министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что захваченное российское оборудование содержит компьютерные чипы, извлеченные из холодильников и посудомоечных машин.

Западные лидеры должны признать, что экономические санкции просто не сработают в разумные сроки. Они должны как можно больше увеличить поставки энергии во всем мире, но также отменить те санкции, которые, очевидно, причиняют больше боли Западу, чем России, считает Фарид Закария.

В то же время они должны пойти на риск и усилить военную поддержку Украины. Снятие блокады вокруг Одессы было бы огромной экономической победой для Украины и сокрушительной символическим поражением для России.

Зима близится. В европейских домах может не хватать тепла. Войскам в Украине будет труднее вытеснить россиян, когда землю укроет снег. Время не на нашей стороне.

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