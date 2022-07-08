Индонезийский прогон Хмурого

Индонезийский прогон Хмурого6
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 8.07.2022, 14:24
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Дрессированный шимпанзе справился бы не хуже Лаврова.
Шикарно прокатился на совещание министров иностранных дел G20, проходящее на Бали, хмурый министр Лавров.
Сначала журналисты кричали ему из зала: «Зачем вы начали эту войну?», долбя в спину ретировавшегося дипломата.
Затем главы дипломатических ведомств западных стран отказались делать традиционную групповую фотосессию – стоять рядом вместе с Лавровым.
Там же он объявил, что задал западным дипломатам «нелицеприятные вопросы», а в ответ получил «оголтелую русофобию».
В заседаниях министров во второй половине дня участия не примет. В официальном обеде тоже.
Для такой дипломатии можно было в Индонезию дрессированного шимпанзе отправить. Он бы не хуже Лаврова справился.
Программу выполнил. Пора домой, в Москву. «Улетай, туча».
Телеграм-канал «Серпом По»