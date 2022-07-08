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Индонезийский прогон Хмурого

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 8.07.2022, 14:24
  • 6,244
Индонезийский прогон Хмурого

Дрессированный шимпанзе справился бы не хуже Лаврова.

Шикарно прокатился на совещание министров иностранных дел G20, проходящее на Бали, хмурый министр Лавров.

Сначала журналисты кричали ему из зала: «Зачем вы начали эту войну?», долбя в спину ретировавшегося дипломата.

Затем главы дипломатических ведомств западных стран отказались делать традиционную групповую фотосессию – стоять рядом вместе с Лавровым.

Там же он объявил, что задал западным дипломатам «нелицеприятные вопросы», а в ответ получил «оголтелую русофобию».

В заседаниях министров во второй половине дня участия не примет. В официальном обеде тоже.

Для такой дипломатии можно было в Индонезию дрессированного шимпанзе отправить. Он бы не хуже Лаврова справился.

Программу выполнил. Пора домой, в Москву. «Улетай, туча».

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