Индонезийский прогон Хмурого 6 Телеграм-канал «Серпом По»

8.07.2022, 14:24

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Дрессированный шимпанзе справился бы не хуже Лаврова.

Шикарно прокатился на совещание министров иностранных дел G20, проходящее на Бали, хмурый министр Лавров.

Сначала журналисты кричали ему из зала: «Зачем вы начали эту войну?», долбя в спину ретировавшегося дипломата.

Затем главы дипломатических ведомств западных стран отказались делать традиционную групповую фотосессию – стоять рядом вместе с Лавровым.

Там же он объявил, что задал западным дипломатам «нелицеприятные вопросы», а в ответ получил «оголтелую русофобию».

В заседаниях министров во второй половине дня участия не примет. В официальном обеде тоже.

Для такой дипломатии можно было в Индонезию дрессированного шимпанзе отправить. Он бы не хуже Лаврова справился.

Программу выполнил. Пора домой, в Москву. «Улетай, туча».

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