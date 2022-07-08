Российские границы начинают оголяться 8 Александр Коваленко

8.07.2022, 14:40

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А кто же будет «защищать» РФ от НАТО?

Помните, на этой неделе сообщалось о том, что россияне выводят личный состав, военную технику и вывозят боеприпасы с воинской части 34667 в селе Алакуртти под Мурманском, что в 60 километрах от финской границы.

Казалось бы, вместо того, чтобы укреплять границу с "коварным" НАТО, ее ослабляют! И знаете, где всплыли эти дятлы?

Вся 80-я ОМСБР была переброшена в Никольское, Белгородской области. То есть, этой арктической группой, которая должна была бы по идее защищать Россию от НАТО, будут воевать на Харьковском плацдарме. В 1 900 километрах от места их базирования, причем с опустошением самой воинской части.

А все потому, что ресурса 138-й МСБР которая дергается в районе Салтовов, что Верхнего, что Старого, не хватает для прорыва обороны ВСУ.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

То есть, происходит то, что было ожидаемо и то, что я прогнозировал еще в 2021 году, когда меня часто спрашивали, что произойдет если Россия нападет.

Российские границы начинают оголяться, причем существенно. Да, мы понимаем, что НАТО и тем более Финляндия не будут на Россию нападать, но сам факт показателен. Идет оголение и ослабление границ России, а это чревато. Как минимум в среднесрочной перспективе.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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