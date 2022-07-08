The Washington Post: Блинкен жестко ответил российской делегации на саммите глав МИД G20

The Washington Post: Блинкен жестко ответил российской делегации на саммите глав МИД G204
- 8.07.2022, 14:47
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Страна-агрессор должна выпустить украинское зерно.
На встрече глав МИД стран G20 госсекретарь США Энтони Блинкен заявил российской делегации, что страна-агрессор должна выпустить украинское зерно, сообщает «Новое время».
Встреча министров иностранных дел стран G20, организованная на острове Бали — это первый случай, когда высокопоставленные дипломаты США и России собрались в одном помещении после вторжения РФ в Украину.
«Нашим российским коллегам: Украина — не ваша страна. Его зерно — не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить зерно», — сказал Блинкен, по словам находившегося в зале западного дипломата, который говорил на условиях анонимности.
Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не было в зале во время выступления Блинкена, он ушел с обоих пленарных заседаний, как только начали выступать его западные коллеги.