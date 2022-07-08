В белорусских магазинах растворимый кофе стоит дороже красной икры 4 8.07.2022, 14:50

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Откуда такие цены?

241 рубль стоит килограмм растворимого кофе Nescafe Gold Barista в «Соседях». В цене за банку (85 г) — это чуть больше 20 рублей. Еще один образец из линейки Gold в «Санте» продается за 33,89 рубля (170 г) — это 199 рублей за кило. Рядом лежит баночка красной икры. Ее килограмм стоит меньше 140 рублей, пишет onliner.by.

При этом в этих же магазинах рядом стоит Nescafe Gold с другим оттенком вкуса из той же линейки, который стоит в два раза дешевле. В других сетевых магазинах можно найти ту же Barista за 12 рублей.

Один из дорогих растворимых кофе — Carte Noire — сейчас стоит дешевле Nescafe Gold! Скорее всего, это ненадолго, в России эта баночка уже стоит под 35 рублей.

Причиной ценопляски становится истощение старых запасов. То, что продается по 8, 10, 12 рублей, скоро везде будет стоить 20 и далее. Это приехали новые партии, позволив нам заглянуть в будущее и огорчиться.

В мае средняя цена килограмма растворимого кофе составляла 85 рублей. Молотого — 48 (данные Белстата).

Линейка растворимого кофе Nescafe в Беларусь везется из Краснодарского края, где много лет назад в условиях экономического роста корпорация Nestle построила дорогой и современный завод по производству растворимого кофе. После начала военных действий корпорация выпустила заявление об изменении курса развития: прекращение рекламы, сокращение брендов, сворачивание инвестиционных планов.

В конце марта «Известия» сообщили: Nestle и Unilever уведомили розничную торговлю о подорожании своей продукции до 40% с апреля. Речь идет о ведущих брендах на рынке: кофе Nescafe, какао Nesquik, детском питании, готовых завтраках и шоколаде — их развивает первый производитель, а также марках Dove, Rexona, Camay и других, которые продвигает второй.

В белорусском ретейле подтвердили: 20 рублей за банку — это новые поставки.

Почем кофе у соседей «Соседей»?

Россия, Nescafe Gold, 95 г — 22 рубля

Польша, Nescafe Gold, 200 г — 19 рублей

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