Американская компания с оборотом в $100 миллионов уходит из Минска 7 8.07.2022, 15:19

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Владельцы распродают технику и мебель.

E-commerce компания Arteza (включена в рейтинг самых быстрорастущих частных американских компаний Inc. 5000, в топ-100 продавцов Amazon) решила закрыть подразделение в Минске — Binatomic. Об этом dev.by рассказали сотрудники беларуского офиса.

В минской компании работало 150+ человек, теперь «около 20». Сейчас Binatomic распродает технику и мебель, чтобы к августу освободить офис.

По словам сотрудников белорусской Binatomic, увольнения начались в апреле. Некоторые отделы сократили частично, а некоторые полностью.

— В нашем отделе работали больше 10 человек, под сокращение попали все. Официального сокращения не было. Работников либо увольняли по соглашению сторон, либо не продлевали им контракт. Но условия ухода были достаточно лояльные. Директор разговаривал лично с каждым сотрудником и обсуждал условия увольнения исходя из финансового положения. Насколько я знаю, всем, кто согласился на увольнение по соглашению сторон, выплатили компенсацию не меньше двух месячных зарплат, — рассказала одна из бывших сотрудниц Binatomic.

По словам другой сотрудницы, нескольким работникам предложили остаться — с релокацией в любую страну.

В минском офисе, по словам собеседницы, осталось работать около 20 человек, они тоже скоро уйдут.

Половину офиса, который компания арендовала в бизнес-центре «Каскад Альфа», уже сдали другим компаниям. Сейчас распродают мебель. До начала августа Binatomic планирует полностью освободить офисные площади.

Официально руководство Binatomic не озвучило причины закрытия офиса, рассказали сотрудники. По словам одного из них, «в конце апреля американское руководство решило сменить «стратегию», после чего в минском офисе и пошли увольнения». По версии других сотрудников, Arteza решила уйти из Беларуси из-за падения продаж.

Что говорят в Binatomic

dev.by связался c директором беларуской компании Андреем Кушнеровым. Он подтвердил, что Arteza приняла решение уйти из Беларуси, поэтому офис в Минске закрывается.

На сайте Единого госрегистра Binatomic пока фигурирует как действующая компания.

Справка

Arteza была основана в 2015 году. Занимается электронной коммерцией — продажами товаров для творчества. В США рынок таких товаров оценивается в 60 миллиардов долларов.

Сооснователи Arteza — украинец Михаил Кошатко и литовец Юргис Пликайтис. В прошлом году оба полностью вышли из бизнеса и стали мультимиллионерами. Об этом Михаил Кошатко рассказал в интервью бизнесмену и ведущему YouTube-канала «Big Money» Евгению Черняку.

В 2020 году Arteza заняла 32 место в рейтинге самых быстрорастущих частных американских компаний Inc. 5000. В 2021 году компания входила в топ-100 продавцов Amazon в мире. Годовой оборот — 100 миллионов долларов. Помимо Минска у компании есть офис в Майами.

Binatomic была основана в 2013 году. Занималась разработкой интернет-проектов различной сложности: комплексных решений, решений в области электронной коммерции, систем сбора данных, систем управления взаимоотношений с клиентами (CRM), систем управления предприятиями (ERP).

В 2017 году компания объединилась с Arteza Inc и стала частью американской компании. С декабря 2018 года — резидент ПВТ.

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