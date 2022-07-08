«Доширак» из Кыргызстана, кофе из Индии: чем заменили европейские продукты в белорусских магазинах 3 8.07.2022, 15:48

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Количество товаров из стран СНГ значительно увеличилось.

После введения санкций в отношении Беларуси из-за войны в Украине в магазинах Барановичей стало заметно меньше продуктов питания, поставляемых из Европы и Украины. Зато количество товаров из стран СНГ значительно увеличилось. Intex-press сходил в один из крупных продуктовых магазинов и посмотрел, кто и чем снабжает нас сейчас. Цены зафиксированы по состоянию на 30 июня.

Лапша быстрого приготовления российского производства. Фото: Диана КОСЯКИНА

Раньше среди лапши, пюре и другой продукции быстрого приготовления на полках магазинов нашего города лидировали товары всемирно известных брендов вроде «Роллтона». Но теперь вместо них продается продукция малоизвестных или вовсе неизвестных марок, которую везут в Беларусь из Казахстана, Кыргызстана или России.

Картофельное пюре быстрого приготовления российского производства. Фото: Диана КОСЯКИНА

Маринованные огурцы и помидоры из Армении. Фото: Диана КОСЯКИНА

На полках с консервацией сегодня можно заметить маринованные огурцы и помидоры из Армении или варенье из Азербайджана.

Варенье из Азербайджана. Фото: Диана КОСЯКИНА

Заметно сузился ассортимент чая и кофе. Если раньше на полках был довольно широкий выбор кофе из Италии, Германии и других европейских стран, то теперь отыскать его в продаже сложнее, да и разнообразие уже не то. Зато появился кофе от индийского производителя.

Растворимый кофе из Индии. Фото: Диана КОСЯКИНА

Совсем пропали с полок магазина любимые многими белорусами сыры из Европы. А если и удается отыскать на полке тот же сыр с плесенью, то он непременно будет российского производства, хоть и в схожей с европейской упаковкой.

Сыры с плесенью российского производства. Фото: Диана КОСЯКИНА

Но больше всего удивляет, что при наличии собственного производства некоторые белорусские товары стали активно вытесняться с полок магазинов импортной продукцией. К примеру, в отделе со сладостями найти что-то белорусское не так уж и просто. Вафли, печенье, батончики везут к нам, в основном, из России. Даже из Казахстана печенье у нас появилось!

Печенье из Казахстана. Фото: Диана КОСЯКИНА

Вафли из России. Фото: Диана КОСЯКИНА

А в отделе, где продается мука, мы нашли пять видов из России и только один – из Беларуси.

Ассортимент муки из России в одном из барановичских магазинов. Фото: Диана КОСЯКИНА

Ассортимент муки российского и белорусского производства. Фото: Диана КОСЯКИНА

Виноградный и гранатовый уксус из России. Фото: Диана КОСЯКИНА

Газированные напитки, привезенные из России. Фото: Диана КОСЯКИНА

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