Канада ввела санкции против патриарха Кирилла 3 8.07.2022, 16:02

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Новые ограничения направлены на кремлевских пропагандистов.

Канада ввела санкции против патриарха Российской православной церкви (РПЦ) Кирилла (Владимира Гундяева), который неоднократно поддерживал войну России против Украины. Также под ограничения попали физические и юридические лица, которые распространяют российскую пропаганду, в т.ч. Роскомнадзор и российское новостное агентство Regnum. Кроме того, Канада запретила ввоз некоторых видов золота из России.

Как пишет "Обозреватель", об этом сообщается на сайте канадского правительства. Как объявила на саммите G20 министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, санкции расширены в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину.

"Канада не будет стоять в стороне, пока президент Владимир Путин ведет свою незаконную и несправедливую войну и пытается оправдать ее с помощью дезинформации, манипуляций и пропаганды", – отметили в МИД Канады. В ведомстве уточнили, что новые санкции направлены именно на распространителей кремлевской пропаганды.

Так, в число подсанкционных физлиц также вошли нескольких российских журналистов, в том числе, ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева.

Ранее в ЕС отказались вводить санкции против Гундяева из-за позиции Венгрии. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не допустит включения церковных лидеров в санкционный список.

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