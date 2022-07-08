В Беларуси разрушено еще одно польское место памяти 5 8.07.2022, 16:10

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Лукашисты занимаются осквернением могил.

В Волковыске снесли очередное надгробие польских солдат Армии Крайовой, сообщил в Facebook заместитель председателя Союза поляков Беларуси Марек Заневский.

— Еще одно польское место памяти в Беларуси разрушено! Уничтожено захоронение солдат Армии Крайовой в Волковыске, — написал Заневский.

Подобные случаи в Гродненской области в последнее время участились. Напомним, только сегодня утром СМИ сообщили о разрушении места захоронения партизан польской Армии Крайовой у села Качичи Кореличского района.

А ранее могилы солдат Армии Крайовой сровняли с землей в деревне Микулишки в Гродненской области. В МИД Польши выразили протест против осквернения в Беларуси памятников полякам и их могил: в ведомстве указали на уничтожение польских надгробий и памятников также в Богданах, Бобровичах, Дындылишках, Ивье, Ошмянах, Иодкевичах.

7 июля белорусский МИД вызвал в ведомство временного поверенного в делах Польши, которому заявили, что «обеспокоенность польской стороны немотивирована», а «воинских захоронений и захоронений иностранных военнослужащих в этом районе», то есть в Микулишках, «не зарегистрировано».

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