Эксперты рассказали, как морская вода действует на организм человека 8.07.2022, 16:28

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Море лечит, люди давно это поняли.

Еще в 1753 году английский медик Ричард Рассел защитил диссертацию, где говорилось о лечении человеческого организма морской водой. Фактически, он стал родоначальником новой отрасли медицины — талассотерапии. Сайт novochag.ru рассказывает, как море действует на организм человека

Наверное, многие из вас замечали: съездили на море, и, словно лет пять-десять сбросили. Так благотворно действует на наши уставшие тела все, что дарит нам морское побережье: климат, воздух, вода, песок, солнце.

Как море действует на организм

Интересно, но соли, растворенные в морской воде, по своему составу идентичны солям, которые находятся в плазме человеческой крови. Поэтому, окунаясь в море, мы, словно бы, возвращаемся в самую естественную для себя среду.

Успокаивает нервную систему

Да, это, наверное, лучший из бонусов, который мы получаем во время отпуска — наша нервная система отлично перезагружается возле моря. Шум морских волн успокаивает, снимает нагрузку с нервной системы. Возле моря легко дышится, легкие словно «разворачиваются», улучшается кровообращение, мозг начинает работать лучше.

Гимнастика для мышц сосудов

Когда мы плаваем в море, наши мышцы очень активно работают. Плавание — это вид спорта, поэтому можно сказать, что купание в море — это активный отдых. Но кроме мышц мы тренируем в море еще и сосуды. Все дело в том, что температура воды ниже температуры тела, поэтому, когда мы заходим в море, сосуды вынуждены реагировать на это. Купание помогает нормализовать терморегуляцию, закаливает и укрепляет иммунитет.

Легкий массаж

Морская волна — хороший массажист, она делает это ненавязчиво и деликатно (конечно, если это не штормовая волна). Благодаря этому «массажу» в организме улучшается циркуляция крови, она обогащается кислородом, даже количество красных кровяных телец увеличивается.

Отдых для позвоночника

А вы знаете, что по-настоящему наш позвоночник может отдыхать только в воде или в невесомости? В космос полететь может далеко не каждый из нас, а вот до моря доехать, или записаться в бассейн могут многие. В воде давление на позвоночник становится минимальным, внутренние органы перестают сдавливаться, у суставов появляется большая свобода действий. Можно сказать, что во время плавания наше тело по-настоящему отдыхает.

Насыщает микроэлементами

Микроэлементы, оказывается, можно не только с пищей принимать или в виде таблеток. Наша кожа тоже может их впитывать. В морской воде содержатся все необходимые нам микроэлементы: йод, магний, кальций, сера, калий, бром.

Подтягивает и подсушивает кожу

Морская вода обладает антибактериальными свойствами. Она очень хорошо влияет на жирную и нормальную кожу, помогает при различных воспалительных процессах и угревой сыпи. Купание в море помогает раскрывать поры, выводить токсины и отработанные вещества. И дает эффект легкого пилинга — очищает кожу от отмирающих клеток.

А вот сухой коже, при неумеренных купаниях, может и навредить. Соль может вызывать раздражение кожи и даже аллергию. Кроме этого, сухая кожа становится более восприимчивой к солнцу.

Укрепляет волосы и ногти

Начнем с того, что соленая вода лечит многострадальную кожу головы. Она немного подсушивает ее, на ней образуется меньше жира. Море укрепляет волосы и улучшает их состояние, они становятся более объемными. Вспомните знаменитую «пляжную» прическу. И как она всем идет.

Ногти после моря очень долго остаются крепкими. Только перед купаниями снимите все ваши лаки, дайте ногтям напитаться как следует. Зато потом, минимум полгода, у вас не будет проблем с ломкостью ногтей.

Лечит суставы

Правда, далеко не все болезни и не насовсем. Морская вода помогает при лечении артритов и артрозов, снимает воспаление в суставах и облегчает состояние. Но все это работает только если болезнь не находится в периодах обострении. И когда человек соблюдает меру. Длительное купание, как раз, и может спровоцировать обострение.

Улучшает работу органов дыхания

Здесь речь уже идет, скорее не о морской воде, а о морском воздухе. Если купаться можно только в сезон, то гулять по побережью и дышать морским воздухом — круглый год. Это очень актуально для детей и людей, страдающих заболеваниями ЛОР-органов и органов дыхания.

Как отдыхать без вреда

Лучшее, что вы можете сделать для себя, приехав на море — дать себе полноценно адаптироваться. Особенно, если вы приехали издалека. В любом случае, переезд в новую климатическую зону — это стресс, вам понадобится время на акклиматизацию. Не пытайтесь в первый же день купаться по часу. Зайдите в воду ненадолго, минут на 15-20. Не загорайте часами, особенно днем, когда солнце очень активно. Не ныряйте сразу после еды, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Не торопитесь в душ сразу после купания в море. Дайте коже возможность впитать все соли и полезные микроэлементы, потерпите хотя бы 15 минут. А потом смывайте. Вместе с токсинами, которые морская вода выводит из организма через поры.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед поездкой посоветуйтесь со своим врачом. Морские купания могут навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам и онкобольным.

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