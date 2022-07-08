Россию снова унизили 3 Кирилл Сазонов

8.07.2022, 16:22

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Публичная пощечина добавляет процессу яркости и завершенности.

Ни дня без скандала. Или без анекдота, как посмотреть. Просто иногда так получается, что какой-то яркий публичный эпизод выглядит ярче и убедительнее, чем реальные процессы. Разве новость то, что Россия превращается мирового изгоя? Нет, это очевидно. Санкции, депортация, арест имущества реальные процессы идут. Ну публичная пощечина добавляет процессу яркости и завершенности. Итак, на саммите G20 в этом году именно такой скандал. Отменили традиционную фотосессию участников.

Причина в том, что люди не хотят фотографироваться вместе с грустной лошадкой из российского МИДа Сергеем Лавровым. Первым отказался госсекретарь США Энтони Блинкен, остальные присоединились к бойкоту. Еще никогда российская фраза «с ним даже ср..ь не сел бы на одном гектаре» не была продемонстрирована миру так ярко и выпукло.

Это не просто дипломатический демарш. Это уже настоящая оплеуха. А вообще я не вижу причин отменять всю фотосессию из-за одной паршивой овцы. Или лошадки, как в нашем случае. Вывели за двери и айда делать селфи с приличными людьми. Можно было вообще не звать...

Кирилл Сазонов, Site.ua

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