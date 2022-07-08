Убийца экс-премьера Японии назвал мотив нападения 8.07.2022, 16:40

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Появились новые подробности трагедии.

В Японии правоохранители расследуют убийство экс-премьер-министра Синдзо Абэ. В частности, допрашивают 41-летнего убийцу Тецую Ямагами, пишет SkyNews.

Об убийце бывшего премьер-министра Японии известно совсем немного. Тецуя Ямагами – житель города Нара, в котором и произошла трагедия.

Убийца говорит, что имел обиду на Абе

Тецую Ямагами задержали и сейчас с ним работают правоохранители. известно, что мужчина в начале 2000-х 3 года провел в морских силах обороны.

В ходе первых допросов Ямагами рассказал причину убийства экс-премьер-министра. Мужчина сказал, что имел обиду на Синдзо Абэ, поэтому и решил отомстить ему таким образом. С чем именно связано оскорбление – пока неизвестно.

Убийство Синдзо Абе

8 июля экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Нору в Японию, где выступил с речью в поддержку Либерально-демократической партии, ведь в стране скоро состоятся выборы.

Во время этого выступления раздались два выстрела. нападающий выстрелил в политика из дробовика. После покушения японский политик упал в обморок и не подавал признаков жизни. Такую информацию озвучило местное издание со ссылкой на сотрудника службы по чрезвычайным ситуациям. Тот заявил, что экс-премьер-министр Абе не подает признаков жизни. Журналисты сообщают, что Абе был ранен в шею и грудь. Именно из этих частей тела текла кровь. В конце концов жизнь политика оборвалась.

Убийца был задержан сразу же после совершения преступления. Как сообщали местные журналисты, Тецуя Ямагами несколько минут слушал речь Абэ, а затем выстрелил. Звуки выстрелов были громкими и похожими на взрыв. На кадрах с места трагедии, опубликованных японскими СМИ, видно, что оружие, из которого стрелял нападающий, обмотано скотчем.

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