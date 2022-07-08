Пионеры рынков в Беларуси идут ко дну 8.07.2022, 16:51

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Истории самых громких банкротств последнего времени.

За первое полугодие 2022 года внешними и внутренними обстоятельствами из рядов белорусского бизнеса оказались выбиты несколько сотен компаний. Office Life заглянул в Единый государственный реестр сведений о банкротстве и составил список некогда довольно известных юрлиц, которые сейчас в судебном порядке завершают ликвидацию, добиваются защитного периода от требований и урегулируют претензии кредиторов.

Стоит сказать, что следствием ухудшения экономической среды и ужесточения санкций все чаще становятся банкротства белорусских бизнесов. На это уже отреагировала французская компания Coface, специализирующаяся на страховании рисков: по итогам второго квартала Беларусь переместилась из группы стран с высоким риском корпоративных дефолтов (high) в опасную зону с очень высокой вероятностью этого события (very high).

Теперь Беларуси, Украине, уже находившейся под этой угрозой, и России, которую за три месяца понизили сразу на две ступени, остался один шаг до дна по классификации французов — «чертовой дюжины» стран с уровнем extreme. К нему сейчас относятся КНДР, Сирия, Ирак, Венесуэла, Афганистан, Косово, Ливия, Куба, Йемен, Судан, Эритрея, Бурунди и Зимбабве.

«Миран-парфюм» и «Миран-парфюм г. Докшицы»

Под брендом «Миран-Парфюм» почти 30 лет функционировал один из пионеров отечественного парфюмерного производства, созданный ныне покойным бизнесменом Николаем Бакачем. Помните его недорогие бренды Magic Guard, Angels, Chances или Diplomat? Также компания в последнее время производила репелленты.

Весной прошлого года началась ликвидация обоих «Миранов», а в течение этого года из-за долгов перед кредиторами, которые невозможно удовлетворить, были возбуждены и открыты конкурсные производства по делам об упрощенном банкротстве обоих юридических лиц.

Согласно судебным материалам, обязательства «Миран-Парфюм г. Докшицы» перед кредиторами составляют свыше 473 тысячи рублей (при активах 219,5 тысячи рублей). «Миран-Парфюм г. Докшицы» в свою очередь подала заявление на банкротство «Миран-Парфюм», которая задолжала ей почти 70 тысяч рублей. А всего «Миран-Парфюм» должна выплатить кредиторам около 2 млн рублей. Только вот, как указывается в материалах дела, у нее отсутствуют денежные средства и имущество.

«Герсис софтвер»

Эта компания — один из пионеров белорусской IT-отрасли: «Герсис софтвер» была создана в 2008 году и в 2012-м стала резидентом Парка высоких технологий.

Ключевым направлением ее деятельности являлась разработка программного обеспечения и различных продуктов для своего владельца SIS Group International. Эта группа, контролируемая Владимиром Лахтенковым, специализировалась на импорте и производстве телекоммуникационного оборудования, строительстве телекоммуникационных систем, разработке и дистрибьюции IT-продуктов. Компании SIS Group International пробовали даже наладить выпуск планшетов под брендом Flycat.

Проблемные контракты в Закавказье привели к краху бизнеса — в общей воронке оказалась и «Герсис софтвер». В 2020 году компания была исключена из ПВТ, а в прошлом по заявлению одного из кредиторов началась ее ликвидация. Начать в 2022-м конкурсное производство по делу о банкротстве понадобилось из-за того, что активов «Герсис софтвер» недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

«Изоспан»

«Изоспан» — это очередная компания-банкрот из некогда мощной группы «Изобуд», созданной бизнесменом Игорем Черным для выпуска и реализации металлоконструкций для быстровозводимых помещений.

По информации из судебных документов, она неплатежеспособна с 2016 года, с 2021-го находится в ликвидации. Решение о признании ее экономической несостоятельности было принято в середине июня текущего года Экономическим судом г. Минска. Тогда же были определены сроки завершения ликвидации бывшего резидента СЭЗ «Могилев» — середина 2023 года.

По материалам дела, «Изоспан» должна своим кредиторам, включая сотрудников, свыше 3,5 млн рублей, 16,2 млн российских рублей и 19,1 млн евро. При этом все ее активы составляют около 9 млн рублей, и часть имущества еще нужно вернуть с другой площадки группы («Изобуд-Юг» тоже пребывает в процессе банкротства) в городе Волжском в России.

«Высокий замок»

Немалые долги к концу своей 20-летней истории накопила строительная организация «Высокий замок». Компания, созданная с привлечением литовских инвесторов, известна участием в ряде громких строек на территории нашей страны — торгового центра Bonus, гипермаркета ProStore, ювелирного завода Zorka, магазинов для «Евроторга» и «Родной стороны». Также «Высокий замок» принял участие в реконструкции минской «Фабрики-кухни».

На момент открытия конкурсного производства в марте 2022 года задолженность компании перед свыше 300 кредиторами превышала 27 млн рублей и 58 тысячи евро. За месяц действия защитного периода «Высокому замку» удалось рассчитаться с бывшими сотрудниками, но сумма его обязательств по-прежнему превосходит активы.

В апреле защитный период, ранее введенный на предприятии, был продлен судом.

«Мерлинтур»

Претензии к одному из старейших туроператоров страны в этом году предъявила ИМНС Республики Беларусь по Центральному району г. Минска. А основанием стала задолженность «Мерлинтура» перед бюджетом на сумму свыше 1,3 млн рублей, выявленная по итогам проведенной в 2021 году проверки ДФР КГК Беларуси.

Как отмечается в судебных материалах по состоянию фирмы, «какое-либо имущество и денежные средства у должника отсутствуют, по юридическому адресу не располагается». Назначенному антикризисному управляющему было предписано до середины июня представить план ликвидации должника.

«Мерлинтур» работал на рынке туристических услуг республики с 1995 года. Его владельцем является Борис Власов. Его мать Лилия Власова — основатель и владелец одной из первых частных юридических фирм страны. В августе 2020-го она вошла в президиум Координационного совета по обеспечению трансфера власти, была задержана и в октябре того же года освобождена.

«Баниар»

Одним из громких событий отечественного рынка ретейла в 2021 году стал уход с него пионера гипермаркетизации страны — сети Bigzz.

Участник управляющей компании «Баниар» Борис Лукомский весной прошлого года приступил к ликвидации компании. Однако ресурсов, чтобы расплатиться с поставщиками и другими кредиторами, у нее оказалось недостаточно. Весной этого года по заявлению крупного алкопроизводителя и дистрибьютора «Белвингрупп» было открыто конкурсное производство в рамках дела о банкротстве ретейлера. Параллельно этого же потребовали ИМНС по Ленинскому району г. Могилева, в котором зарегистрирована в качестве налогоплательщика компания, и Альфа-Банк.

Обнародованные документы предвещают размах предстоящих судебных разбирательств: только на февраль этого года незакрытая сумма обязательств «Баниара» (в том числе и по зарплате) составляла почти 22,4 млн рублей и свыше 1,5 млн долларов. Ее имущество ликвидатором было оценено в 13,6 млн рублей.

«Ммпз-групп»

В 2020 году бизнесмен Алексей Коваленок и его партнеры ввели в эксплуатацию первую очередь одного из главных инвестиционных проектов 2010-х — завода по производству белой жести в Миорах. В том же году «ММПЗ-групп» параллельно с выходом на рынок громко пропиарилась заключением спонсорского контракта с одной из ведущих гоночных команд Formula1 McLaren.

Летом 2021-го на предприятие должен был приехать Александр Лукашенко. Но накануне его визита в Миоры нагрянули силовики и задержали руководство «ММПЗ-групп». С тех пор у завода, на котором работало около 20% населения города, не прекращаются проблемы — он фактически остановлен, по итогам 2021 года предприятие получило чистый убыток 91,1 млн рублей.

В этом году к ним добавилось обращение в суд основного кредитора АСБ «Беларусбанк», приведшее к началу процедуры банкротства предприятия. Завод должен банку свыше 250 млн евро и уже просрочил выплаты на сумму свыше 28 млн евро.

«Менюбай»

В этом году началась ликвидация некогда крупнейшего белорусского сервиса доставки еды из ресторанов. Управляющая компания «Менюбай», не осуществляющая деятельность с конца прошлого года, сама подала на банкротство.

Согласно материалам суда, в мае ее долги в эквиваленте составляют 840 тысяч долларов при активах чуть более 50 тысяч долларов. Также белорусский резидент должен вернуть материнской компании Menu Group (UK) заем в размере 1,8 млн долларов.

Судебное заседание по делу Menu.by намечено на август текущего года.

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