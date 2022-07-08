Оккупанты «охотятся» за носками, которые выдают воинам ВСУ 3 8.07.2022, 16:55

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Украинская разведка перехватила разговор россиянина с женой.

Служба безопасности Украины перехватила очередной телефонный разговор оккупанта-контрактника со своей женой. Он признался, что уже наворовал носки, которые предназначены для ВСУ и отметил, что они гораздо лучше уставных российских.

«У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз**тые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают», — сказал оккупант.

Он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев. Хотя уверяет, что дело не в изготовителе. Не менее качественное и то, что производится для войска в Украине: «Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так».

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