«Хорошо подумайте, прежде чем сюда переезжать» 1 8.07.2022, 17:11

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Белорус рассказал, сколько стоит жизнь в Эмиратах.

Несколько месяцев назад Роман Мартинович, коммерческий директор небольшой ИТ-компании, вместе с женой переехал в Дубай — просто всегда мечтал жить в теплой стране, на берегу моря в современном городе, а не на уединенном острове. Оказавшись в ОАЭ — стране, которая больше всего подходит под описание мечты, столкнулся с жестокой реальностью: адской жарой и высокими ценами на все (от еды до страховки). Узнали, сколько стоит жизнь в одной из самых богатых стран мира, пишет myfin.by.

«+55 градусов в тени»: ожидания, которые не совпали с реальностью

Роман Мартинович уже несколько лет в ИТ: выполняет роль CCO в небольшой компании и развивает собственный проект. «Удаленка» позволяет работать из любой точки мира. В этом году Роман вместе с женой отправился в небольшой отпуск в Грузию. Прогулки по набережной весеннего Батуми настолько покорили пару, что молодая семья решила осуществить мечту — переехать жить к морю.

— Причем я всегда хотел жить не на необитаемом острове, а в современном, развивающемся городе, который бы позволил полноценно реализовывать свой потенциал и закрывать все потребности семьи. Поэтому выбрали для переезда ОАЭ, если быть конкретнее — Дубай. Здесь, ко всему прочему, достаточно просто открыть и вести бизнес. Надежная законодательная структура, особая система поддержки предпринимательства сделали Дубай и Эмираты в целом ведущим инвестиционным центром в мире. И это всего за 50 лет существования государства.

Роман перебрался в Дубай вместе с женой в апреле этого года. Как раз перед началом лета, которое в ОАЭ особенно жаркое.

— Сейчас в Дубае календарное лето, а это значит, что ниже +34 градусов температура в течение дня не опускается (да-да, тут даже ночью +34). Днем воздух нагревается до 40 градусов, которые из-за высокой влажности ощущаются, как +55, и это в тени! В общем, спустя 3 месяца мы с женой все еще в процессе акклиматизации. Но для себя решили, если «переживем» лето в ОАЭ, то нас уже ничем нельзя будет испугать.

Основной фактор, к которому приходится привыкать семье белорусов в ОАЭ, — мультинациональность.

— Представителей каких наций мы тут только не встречали! Даже сложно всех перечислить. При этом абсолютное большинство — выходцы из южноазиатских стран, менталитет которых очень отличается от славянского. В то же время такое положение играет нам на руку — мы тут не кажемся «белыми воронами», «чужаками», приехавшими за лучшей жизнью, потому что таких «чужаков» тут около 88% (да, коренные эмиратовцы составляют всего 11-12% от всего населения Дубая).

«Забрали с собой все сбережения»: сколько стоит жизнь в ОАЭ

Наши герои знали, что ОАЭ — богатая страна, и не думали, что жизнь в ней будет дешевой. Оба были подготовлены к переезду морально и финансово.

— Мы не смогли заранее просчитать точный бюджет на первый месяц, потому что просто не нашли информацию о ценах в ОАЭ в свободном доступе. В одних блогах писали про $1 500 на пару, в других — $3 000, в третьих — $5 000. Поэтому просто взяли с собой все денежные накопления и отправились навстречу приключениям.

Белорусская семья арендовала квартиру, по местным понятиям небольшую: 1 спальная комната, зал, кухня и 2 ванные комнаты. Это считается «однушкой» с минимальными удобствами. При этом практически каждый жилой дом имеет собственный бассейн, тренажерный зал и центральный кондиционер, что, конечно же, добавляет комфорта.

— Стоимость аренды такого жилья в год примерно $17 000 + комиссия агентства (5%) + VAT (5%) + залог (5%) + интернет ($490 в год) + коммунальные услуги ($100 в месяц). И это, кстати, цены за жилье без мебели в относительно спокойном, новом районе.

В Дубае 99% квартир сдаются абсолютно «голыми», даже без плиты и холодильника на кухне, что уже говорить про кровать в спальне. Так что стоит это учитывать, если хотите долгосрочно арендовать недвижимость в Дубае.

Имущество в Беларуси, кстати, пара не продавала. Единственный вопрос пока — автомобиль, который в ОАЭ транспортировать — дорого и без надобности. Скорее всего, машина останется в семье, у родителей Романа.

— Здесь в целом уровень жизни и оплаты труда намного выше, чем в Беларуси. Начальная зарплата обычного офисного сотрудника с базовым знанием английского — примерно 5000 дирхам (около $1 500). Единственный налог, который платят граждане ОАЭ, — НДС (5%). Если держать эту цифру в голове, цены на обычные бытовые предметы и продукты кажутся вполне себе нормальными.

— Другое дело, что есть много категорий, в которых стоимость базовых вещей в разы выше, чем в Беларуси. Начнем с визы и страховки. Местная годовая страховка входит в обязательный пакет для открытия резидентства ОАЭ. Стоит в среднем 3000 дирхам на человека в год (около $820). Дополнительно необходимо пройти небольшое медицинское обследование: флюорография, анализы. Сбор за медицинское обследование — 1238 дирхам (около $337) + ПЦР 150 дирхам (около $40). Также оплачивается сбор за смену статуса и проштамповку визы 1610 дирхам ($438) + административный сбор за визу резидента 499 дирхам ($135). Итого открытие визы + обязательная страховка на одного человека — $1770.

Мобильная связь обойдется в $100 на человека в месяц (это еще с учетом ограниченного интернет-трафика). Такси + городской транспорт $250 с учетом того, что это город не для пешеходов от слова совсем, расстояния между точками на карте огромные, да и климат не позволяет днем находиться на солнце больше 10 минут. Продукты $750 в месяц на семью из 2 человек.

Общую сумму на питание в кафе и ресторанах подсчитать сложно, так как все индивидуально.

Для сравнения: стоимость 1 чашки капучино — от $5, десерт к кофе — от $8. Паста/пицца или любое простое блюдо — от $20 в базовом заведении около дома. В этой категории ограничений нет, в любом плюс-минус известном ресторане цены на ужин для одного человека будут равны средней заработной плате по Беларуси (и это сумма чека без алкоголя и вот почему).

— В стране действуют очень жесткие ограничения в отношении спиртного, практически «сухой закон», так как жители ОАЭ исповедуют ислам, а в исламе запрещено употребление любого алкоголя и даже блюд, в которых он содержится. Поэтому крепкие напитки здесь можно купить только в специальных магазинах (которые еще нужно найти) по очень «кусающимся» ценам, которые примерно в 4-5 раз выше белорусских на идентичные напитки. По туристической визе можно свободно покупать алкоголь, резидентам же нужно еще получать специальную лицензию, которая стоит порядка $100 в год.

«Гриль, палатки и посиделки у костра… в пустыне»: развлечения в Дубае

Дубай — город впечатлений. Тут огромный выбор вариантов досуга: начиная от списка «самых» мировых достопримечательностей (самый высокий небоскреб, самый большой музей современного искусства, самые большие поющие фонтаны и т.д.) и заканчивая всевозможными крытыми катками, горнолыжными центрами, сафари.

— Местные часто ездят на ночные пикники в пустыню: гриль, палатки, посиделки у костра — в общем, прям как наши походы, только в окружении песчаных дюн. А, ну и, конечно, торговые центры. Началось лето, из-за жары все виды досуга на открытом воздухе, под палящим солнцем, стали на паузу до осени, зато каждый вечер поход в торговые центры (которые тоже тут «самые-самые») — обязательная традиция для всей семьи.

Что касается гастрономического досуга, к местной кухне пара относится нейтрально. Так как в ОАЭ популярны ничем не примечательные традиционные арабские блюда — рис, рыба и говядина максимально простого приготовления.

— Зато разнообразие ресторанов с азиатской кухней поражает: от малайзийской до мьянманской. В первое время перепробовали много блюд, но откровенно устали и неделе к третьей перешли на более привычную нам европейскую кухню.

Из ОАЭ белорусы пока никуда не выезжали, хотя обычно не упускают возможность отправиться в путешествие. Из недавнего — поездка в Венесуэлу в январе (одна из самых опасных и при этом красивых стран Южной Америки), впечатлений о которой хватит на отдельную статью.

«Подумайте, а нужно ли вообще сюда переезжать»: с какими сложностями могут столкнуться экспаты в ОАЭ

По словам Романа, одна из самых больших проблем для русскоговорящих экспатов в ОАЭ — найти себе легальную работу. Большинство мигрантов приезжают в эмираты по туристической визе с надеждой за несколько месяцев где-нибудь закрепиться. Но туристическая виза не дает права работать. Попытка трудоустроиться без рабочей визы является незаконной и может привести к штрафу, депортации или тюремному сроку.

Для легального трудоустройства в ОАЭ экспат должен получить резидентство. Как это сделать? Компания должна взять мигранта в штат, оформить ему трудовую визу, сделать страховку, обеспечить 30-дневный отпуск и гарантировать работу до окончания контракта, иначе работодателя ждут огромные штрафы и выплаты компенсаций сотруднику.

— Стоимость оформления рабочей визы в ОАЭ — около $2 000.Так что сами можете понять, что компании берут к себе на работу только действительно ценных сотрудников. Но на базовых позициях типа грузчик/доставщик/продавец конкуренция еще выше. А конкурировать приходится с индусами, пакистанцами, филиппинцами, которые свой труд оценивают, скажем так, ниже среднего по рынку. Вот и получается, что очень многие приезжают на пару месяцев, не находят постоянной работы и уезжают обратно на родину.

Тем, кто планирует переехать в ОАЭ, Роман советует не строить радужных иллюзий.

— Подумайте лишний раз, а нужно ли вам вообще переезжать в ОАЭ. Если вы уверены в своем решении, тщательно спланируйте, чем вы будете заниматься в Эмиратах, как обеспечивать себя и хватит ли вам ожидаемого заработка на жизнь.

Дубай — город возможностей, город неимоверной красоты. Город, который задал планку всему миру, поэтому, чтобы соответствовать этой планке, нужно очень стараться, искренне верить в свое дело и, конечно же, в себя!

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