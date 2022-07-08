Путин уже проиграл войну 2 Александр Литвин

8.07.2022, 17:21

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Его силы иссекают с каждой неделей.

Президент РФ Владимир Путин уже проиграл свою войну против Украины. Его оккупационные войска с позором бежали из-под Киева. Чтобы не пугать россиян десятками тысячи гробов, тела российских солдат оставляют просто на поле боя. А чтобы не смущать ЕС, который продолжают переводить десятки миллиардов за российский газ, Мариуполь окружили сотнями метров скрытых братских могил мирных жителей.

Россия принесла разруху, оккупацию, смерти и нищету и объединила всю Украину в ненависте к захватчику. Путин не способен захватить Украину, а его силы для того, чтобы продолжать войну, иссекают с каждой неделей. Власть Путина – единственное, на чем держится война. И чем дольше она продолжается, тем меньше шансов у РФ.

Путин теряет свою армию, экономику, союзников и рискует привести всю страну к коллапсу. И шансов на "умиротворение" больше нет.

Путин ослеп от власти

Результаты работы Путина поражают: он захватил все общенациональные телеканалы, уничтожил независимую оппозицию, превратил в изгоев и национальных предателей всех, кто посмел критиковать его решения. Оппоненты либо сидят в тюрьме, как оппозиционер Алексей Навальный, либо убиты, как Борис Немцов, или же уехали из страны, как Михаил Ходорковский.

Приближенные к власти чиновники превратились в "государственных олигархов": с яхтами, дворцами, и с возможностью распоряжаться бюджетами, вместо бизнесов.

Остался только сам Путин и его ярые сторонники. У него больше нет конкурентов, нет задач внутри России. Зарплаты, пенсии, экономика – неважно, несущественно и забудется. Путин же мыслит себя мессией. Да и какого россиянина будет заботить отсутствия канализации, когда он – часть масштабной миссии, на его глазах строится "великая Россия Путина".

Путин превратился не только в идеологом пропаганды, но и в ее главную жертву. История знает примеры ошибочного развязывания войн. Бывшему британскому премьеру Тони Блэру даже пришлось извиняться за его участие в войне в Ираке, в результате которого произошел подъем "Исламского государства". Но войну Путина сравнить можно только с началом Второй мировой войны и захватом Польши Гитлером.

И Путин, и Гитлер занимались захватом территорий, создали в своих странах диктатуры. Разница только в том, что судьба Гитлера и урон, который он на десятилетия нанес Германии, уже известны. В то время как "операцию" Путина еще можно остановить до того, как она превратится в полноценную мировую войну.

Падение экономики России, самые масштабные в истории санкции, поэтапный отказ от российской нефти на Путина не повлияли. И более 32 тыс. убитых российских оккупантов (оценки украинского Минбороны) также не заставили его остановиться. Его просто не заботят ни благосостояние россиян, ни их жизни.

Первые недели войны мировые СМИ и политики мусолили тему "ошибочных данных", которыми располагал президент РФ. Мол, его убедили, что в Украине его ждут в хлебом и солью, но вместо этого приготовили "Джавелины" и запустили в небо "Байрактары".

После же появилась новая идея: мол, Путину просто не сообщают о состоянии его армии и о том, что на самом деле он несет сокрушительные потери в Украине. И пока "эксперты" гадали на картах, президент РФ продолжал уничтожать украинские города, убивать десятки тысяч мирных украинцев, украинских военных и свою собственную армию. И последняя, по законам захватчиской войны, всегда будет нести самые большие потери.

На самом же деле все куда проще: ему просто все равно. Даже если бы он все свои решения принимал из подвала в Буче, в котором в этот же момент российские солдаты насиловали украинских девочек, ничего бы не изменилось. Он ослеп и больше не способен делать адекватные выводы.

Россию еще можно спасти

Путин уже проиграл войну. Вопрос состоит только в том, сколько еще тысяч человек он успеет отправить на смерть до того момента, пока его остановят. И, кажется, остановиться самостоятельно он уже не способен. "Абсолютная власть развращает абсолютно", – говорил историк Джон Дальберг-Актон. И 22 года абсолютной и неограниченной власти затуманили суждение Путина об Украине.

Особая роль в истории, звучание его фамилии через запятую после Петра I, любимого царя советской власти, объединение земель и создание "русского мира" – вот его главные цели. И, кажется, он больше не стесняется их озвучивать.

Еще в 2014-м, начиная войну против Украины, Путину приходилось искать сторонников на Донбассе, вооружать их, присылать своих офицеров и презентовать их в качестве "представителей народов Донбасса". Теперь все эти игры – пустая трата времени. Во время встречи с молодыми предпринимателями он не только сравнил себя с Петром I, но и фактически признал свою главную задачу. "На нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять",– заявил Путин, широко улыбаясь.

"Возвращать" можно и Польшу, и Литву, и Латвию, Финляндию. Чтобы "подсидеть" Петра I в истории, аппетиты должны быть безграничными. И с этим проблем нет. Путин еще в 2016-м удивлял заявлениями о том, что "границы России нигде не заканчиваются". И хотя отдельные политики, философы и мыслители всеми силами пытаются не замечать очевидного, президент РФ разрушил мировую систему безопасности, уничтожил международное право и унизил всех своих сторонников.

Теперь все без исключения государства должны ответить только на один вопрос: хотят ли они строить "русский мир" вместе с Путиным, убивать и захватывать. Можно забыть уроки истории и подписать очередной "пакт Молотова-Риббентропа", и, как в свое время Гитлер со Сталиным, поделить будущий захваченный мир. Или же остановить Путина, пока еще количества смертей измеряются десятками тысяч, а не миллионов человек.

Проблема для Путина заключается в том, что найти союзников для России – практически невозможно. Для этого нужно "болеть" русским миром и быть готовым похоронить десятки тысяч своих граждан. Даже Китай, который всеми силами пытается противостоять лидерству США, не готов ассоциировать себя с путинской Россией в завоевании Украины.

Война путинской России – это война против цивилизованного мира, против ценностей жизни и правовой системы. И она уже проиграна. Вопрос только в том, на каком этапе и как оформить это поражение. Те, кто предлагают в очередной раз "умиротворить агрессора", "накормить" его Донбассом и дать хоть какой-то кусок Украины, не выучили уроков даже современной истории.

Путина уже "кормили" куском Грузии, Крымом, частью Донецкой и Луганской областей. Но чем больше он "съест", тем больше потребует в следующий раз. Смерть и хаос, которые несет Путин, уверенно ведут его к концу режима. И у России еще есть шанс пережить режим своего президента в своих границах и с армией. Но чем дальше заходит Путин, тем больше шансов на повторение судьбы Германии по итогам Второй мировой войны.

Проблема заключается в том, что до своего краха Гитлер успел убить миллионы. Путина же еще можно остановить на десятках тысячах. И здесь есть множество вариантов: ключ от мира есть в руках приближенной к российскому режиму элите, его держат лидеры развитых стран, которые способны предоставить Украине достаточное количество современного тяжелого оружия.

Главное – не бояться, не верить и не "кормить" Путина. Иначе аппетит "слепого" правителя будет только расти.

Александр Литвин, "Обозреватель"

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