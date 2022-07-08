Нелегалы штурмуют забор на белорусско-польской границе с помощью лестниц 2 8.07.2022, 17:26

Среди нарушителей граждане Египта, Кубы, Сирии и Ирака.

За минувшие сутки на территорию Польши с территории Беларуси пытались незаконно проникнуть 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши.

Среди нарушителей граждане Египта, Кубы, Сирии и Ирака.

«В районе Черемхи группа из шести нелегалов из Египта перебрались через забор по деревянной лестнице», — рассказали польские пограничники.

Напомним, 30 июля Польша сообщила о завершении строительства забора на границе с Беларусью. Его длина составляет 186,25 км, на строительство ушло 49 тыс. тонн стали. Стоимость проекта оценивается в 353 млн евро.

К середине сентября забор планируют оборудовать электронными средствами: датчиками движения, видеокамерами и тепловизорами.

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