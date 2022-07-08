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Крупнейшие участники финансового рынка отказались работать с белорусскими евробондами

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  • 8.07.2022, 17:39
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Крупнейшие участники финансового рынка отказались работать с белорусскими евробондами

Они уже уведомили Минфин Беларуси о прекращении своей деятельности.

Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch уведомили Минфин Беларуси о прекращении своей деятельности в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента в отношении еврооблигаций Республики Беларусь. Данное решение вступает в силу в течение 60 дней, пишет belmarket.by.

«В настоящее время Министерство финансов осуществляет работу по поиску преемников указанных организаций для осуществления операций с еврооблигациями Республики Беларусь», – сообщает Минфин.

Напомним, что агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси до преддефолтного уровня «С». Агентство объяснило, что причиной стало решение белорусского правительства и Минфина исполнять обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.

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