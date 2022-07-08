«Снижение объемов продаж и рост затрат» 8.07.2022, 17:57

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Как обстоят дела на белорусском автомобильном рынке.

В июне в Беларуси купили в 2,4 раза больше автомобилей, чем в мае. Однако это всего лишь 32% продаж июня прошлого года. Об этом сообщает abw.by со ссылкой на Белорусскую автомобильную ассоциацию (БАА), которая подвела итоги продаж авто за первое полугодие и отдельно — за июнь.

«Сохраняется неопределенность с объемом предложений автомобилей по всем маркам во втором полугодии. Снижается эффективность работы салонов из-за снижения объемов продаж и роста затрат, — сообщает БАА. — Рынок легковых автомобилей пока не нашел своего равновесного состояния».

Всего за полгода было продано 11 905 машин (легковые авто и коммерческий транспорт). Больше всего покупали LADA (3325 единиц, из которых 1752 — легковые), Geely (1718 автомобилей, из них 1672 — легковые), KIA (1225 единиц, из них 1178 — легковые).

ТОП-20 продаж новых легковых автомобилей в Беларуси в первом полугодии 2022 года и в июне 2022-го соответственно:

В июне продали 1113 единиц автомобилей всех марок — это больше в 2,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Однако, это всего 32% от продаж июня прошлого года.

Лидер продаж в Беларуси — Geely Atlas и Geely Coolray, в июня их продали 343 и 86 единиц, соответственно. На третьем месте Kia Rio — продано 62 авто.

Количество проданных новых легковых и коммерческих автомобилей за первое полугодие 2022 года и за июнь 2022-го соответственно:

БАА отметила, что на продажи повлиял дефицит предложения. По данным интернет-источников, в мае в России было произведено всего 4000 легковых автомобилей, в Китае за январь — май продажи снизились на 12,8% по сравнению с прошлым годом, на 1,07 млн единиц.

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