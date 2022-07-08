На белорусском аэродроме «Зябровка» заметили скопление техники

На белорусском аэродроме «Зябровка» заметили скопление техники13
- 8.07.2022, 18:10
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Его передали россиянам.
На белорусском военном аэродроме Зябровка (Гомельская область), который был передан РФ, замечено явное увеличение количества ЗРК "С-400", танков и БМП. Это подтверждают спутниковые снимки военного объекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн"
Так, на снимках, опубликованных оборонным аналитиком Конрадом Музыкой в Twitter, можно заметить:
дивизион из 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф";
две единицы ЗРПК "Панцирь", которые находятся на насыпях грунта;
низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6;
радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е;
аппаратный контейнер Ф52 для операторов.
В мониторинговой группе отмечают, что С-400 стало на две единицы больше.
"Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", - добавляют в "Беларускі Гаюн".
Yesterday the Ukrainian MoD (Oleksiy Gromov) informed that Belarus had handed over the Prybytki Air Base to Russia. Moscow has maintained an S-400 battalion with some probable Pantsirs and Iskander at the base since March-April. pic.twitter.com/xC11Pxjerj— Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) July 8, 2022