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На белорусском аэродроме «Зябровка» заметили скопление техники

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  • 8.07.2022, 18:10
  • 6,826
На белорусском аэродроме «Зябровка» заметили скопление техники
иллюстрационное фото

Его передали россиянам.

На белорусском военном аэродроме Зябровка (Гомельская область), который был передан РФ, замечено явное увеличение количества ЗРК "С-400", танков и БМП. Это подтверждают спутниковые снимки военного объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн"

Так, на снимках, опубликованных оборонным аналитиком Конрадом Музыкой в Twitter, можно заметить:

дивизион из 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф";

две единицы ЗРПК "Панцирь", которые находятся на насыпях грунта;

низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6;

радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е;

аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

В мониторинговой группе отмечают, что С-400 стало на две единицы больше.

"Нам известно, что помимо всего вышеперечисленного в Зябровке также появились БМП и танки, которые прикопаны и замаскированы", - добавляют в "Беларускі Гаюн".

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