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Каждый четвертый брак в Беларуси заключается с иностранцем

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  • 8.07.2022, 18:31
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Каждый четвертый брак в Беларуси заключается с иностранцем

Чаще всего — с гражданами России.

Каждый четвертый брак в Беларуси заключается с иностранцами. Чаще всего — с гражданами России. Об этом пишет БелТА со ссылкой на главу Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлию Кочину.

По словам чиновницы, это связано с «похожими у белорусов и россиян духовно-нравственными, нравственными и культурными ценностями» и тем, что много белорусов работает в России, где они встречают «вторую половинку».

Также белорусы в 2021 году чаще женились или выходили замуж за представителей африканских стран. В последнее время фиксируется больше браков с гражданами Ирака, Ирана и Ливии.

По данным Белстата, в 2021 году в Беларуси зарегистрировано 59 649 браков. Развелось 34 тысячи пар.

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