В Украине 83 предприятия, бенефициары которых связаны с РФ и Беларусью, участвовали в закупках за госсредства

В Украине 83 предприятия, бенефициары которых связаны с РФ и Беларусью, участвовали в закупках за госсредства1
- 8.07.2022, 18:56
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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Аналитики Бюро экономической безопасности установили, что 83 предприятия, бенефициары которых связаны с РФ и Беларусью, участвовали в закупках за государственные средства, даже во время полномасштабной войны. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
С бюро выяснили, что этими предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн грн.
К примеру, одна из таких компаний заключила соглашение на поставку электрораспределительных кабелей, запасных частей к генераторам, двигателям, железнодорожному транспорту на сумму более 27,8 млн грн, другая – на предоставление услуг по доступу и поддержке облачной среды стоимостью 7,7 млн грн.
“В связи с открытой вооруженной агрессией России против Украины актуально создание законодательных запретов по участию российского бизнеса в национальной экономике. Их деятельность в Украине потенциально несет угрозу экономической безопасности государства”, – отметил директор БЭБ Вадим Мельник.
Бюро инициировало перед Кабинетом Министров Украины вопрос о запрете компаниям, владельцы или руководители которых связаны с РФ и РБ, участвовать и поставлять услуги или товары для государственных учреждений. Также бюро инициирует аннулирование заключенных договоров по уже проведенным процедурам закупок.