Депутат Бундестага Марлен Шенбергер стала «крестной» Павла Юхневича 8.07.2022, 19:15

Павел Юхневич

Активиста «Европейской Беларуси» задержали в марте 2021 года.

Депутат Бундестага Марлен Шенбергер стала «крестной» Павла Юхневича.

«Юхневича задержали 19 марта 2021 года, ему предъявили обвинение и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Насильственное подавление и репрессии против политической оппозиции — эта боязливая стратегия, которую используют диктаторы для обеспечения собственной власти. Мы полностью солидарны с Юхневичем и многими другими политзаключенными, которые борются за сохранение демократии, свободы и верховенство права и стали жертвами подавления политического протеста в Беларуси. Диктаторский режим Лукашенко попирает демократические ценности и права человека. Как депутатка парламента я хотела бы использовать свой потенциал, чтобы обратить внимание на тот факт, что оппозиция и политическая активность являются жизненно важной частью демократии. Узники в белорусских тюрьмах не забыты, мы их видим!», — заявила депутат.

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