«Это абсолютно правильная логика ВСУ» 5 8.07.2022, 19:36

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Ракетчик рассказал схему, как с помощью HIMARS Украина системно лишает оккупантов боеприпасов и топлива.

Удары Вооруженных сил Украины по складам боеприпасов и позициям оккупантов в глубоком тылу на оккупированной территории не только сильно деморализуют противника, но практически меняют расклад сил на фронте. Так прокомментировал ВВС серию взрывов в Донецкой и Запорожской областях бывший заместитель начальника факультета ракетных войск и артиллерии Академии Сухопутных войск Петр Пятаков.

"Это абсолютно правильная логика в ВСУ при столь тотальном преимуществе в количестве вражеской артиллерии. Ее эффективность зависит от наличия БК. Если его не будет, то толку с того железа?" – считает он.

По его словам, определенный запас боеприпасов у россиян находится у линии фронта. Но из-за интенсивности боевых действий он быстро закончится.

"Тогда они перейдут на голодный паек. Соответственно, украинской пехоте будет легче обороняться и атаковать противника", – объясняет эксперт.

На территории самой России находятся очень большие запасы боеприпасов, говорит Пятаков, но их еще нужно доставить на линию фронта. Сначала – по железной дороге, а затем – развезти грузовиками в боевые подразделения. Над разрушением этой логистики ВСУ как раз и работают.

"Мы видим, что после уничтожения арсеналов пошли уже удары по российским базам горюче-смазочных материалов, по железной дороге, по мостам. И это правильно, потому что усложняет противнику подвоз", – отмечает эксперт.

Чтобы обезопаситься от украинских ракет, РФ теперь вынуждена переносить склады на 90–100 км глубже в тыл. То есть перевозка боекомплекта, топлива и продовольствия к передовым позициям будет занимать больше времени и усилий.

Кроме того, именно такие растянутые на десятки километров колонны грузовиков будут желанной целью для ВСУ. Как их можно атаковать, было видно в феврале – марте во время боев в Киевской, Черниговской и Сумской областях, говорит Пятаков.

Он уточняет, что дальность и прицельную точность попадания по российским складам и базам обеспечивает ВСУ именно западное оружие. Ракета с HIMARS имеет GPS-наведение и может бить по небольшим целям, таким как штаб или углубленный командный пункт.

"Это как "Жигули" и Mercedes", – сравнивает бывшие советские и американские ракетные системы специалист.

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