В более чем половине колхозов комбайны слабо готовы к жатве 3 8.07.2022, 20:09

Не хватает также механизаторов.

Вскоре в Беларуси должна начаться массовая жатва, озимый ячмень уже начали убирать и сделали это, по данным Минсельхозпрода, на 19% площадей. В то же время Комитет государственного контроля сообщает, что большая половина хозяйств к жатве пока технически не готова.

Валерий Скрипкин, заместитель начальника Главного управления контроля за работой АПК Комитета госконтроля:

«Факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов выявлены более чем у 60% проверенных хозяйств, зерносушильных комплексов — в пятой части хозяйств, зерноскладских помещениях — в четвертой части хозяйств.

При этом обращаем внимание, что низкая готовность комбайнов связана с нехваткой механизаторов. То есть вопрос вовремя решен не был».

Эти утверждения не очень хорошо укладываются в общую канву белорусской государственной пропаганды, согласно которой весь мир вскоре будет голодать из-за того, что на Беларусь и Россию наложили экономические санкции, в то время как в Беларуси с продовольственной безопасностью никаких проблем нет.

На этой неделе Лукашенко угрожал чиновникам тюрьмой за потери зерна и пугал всех голодом.

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