В ООН принята очередная резолюция по ситуации с правами человека в Беларуси

В ООН принята очередная резолюция по ситуации с правами человека в Беларуси3
- 8.07.2022, 20:24
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О чем говорится в резолюции.
На 50-й сессии Совета ООН по правам человека приняли очередную резолюцию по Беларуси. Кроме того, мандат Специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин был продлен на год.
В принятой резолюции сказано, что Совет решительно осуждает лишение свободы в нарушение прав человека, ограничение права на свободу мнений и свободное их выражение, а также — на свободу мирных собраний. Обеспокоены в ООН и вопросами применения смертной казни.
«Совет выражает глубокую обеспокоенность по поводу применения смертной казни в условиях, когда не соблюдаются гарантии справедливого судебного разбирательства», — сказано в заявлении.
За принятие резолюции проголосовали 23 страны, против — шесть — Боливия, Китай, Куба, Эритрея, Казахстан и Венесуэла. Еще 18 стран воздержалось, среди них — Камерун, Индия, Непал, Пакистан, Сомали, ОАЭ и Узбекистан.
Совет по правам человека попросил Специального докладчика продолжать следить за развитием событий в Беларуси и давать рекомендации, а также представить доклад о положении дел в области прав человека в Беларуси на следующей сессии.