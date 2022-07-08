США готовят новый пакет военной помощи Украине

США готовят новый пакет военной помощи Украине6
- 8.07.2022, 21:15
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Киев получит еще больше HIMARS.
Соединенные Штаты Америки (США) предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов.
Об этом сообщает в Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.
«Администрация Байдена объявляет для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS», - отметил он.
Также сообщается, что с начала вторжения России американская сторона уже предоставила Украине военную помощь на 7,3 млрд долларов.
В новый пакет помощи, помимо самих реактивных систем залпового огня (HIMARS), войдут ракеты к ним, 3 тактических машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти.