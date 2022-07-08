Задержан еще один сотрудник РНПЦ детской онкологии 3 8.07.2022, 21:31

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Александр Мелешко

Он имеет 20-летний стаж работы врачом.

В Минске задержан врач Александр Мелешко — заведующий лабораторией генетических биотехнологий РНПЦ ДОГИ. Об этом пишет "Свободный профсоюз". Он имеет 20-летний стаж работы врачом, ранее он входил в руководящий орган первичной организации "Свободного Профсоюза Белорусской" больницы.

Ранее стало известно о задержании руководителя профсоюза, детского врача Юлии Жаранковой. За ней пришли сотрудники КГБ. Про Юлию Жаранкову не раз писали государственные СМИ. А в апреле 2022 года она выступала с видеолекцией на республиканской конференции пациентов с первичными иммунодефицитами. Газета "Медицинский Вестник" утверждает, что выступление Жаранковой вызвало у присутствующих особый интерес.

В 2020 году белорусские медики массово выступали против насилия в отношении мирных протестующих.

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