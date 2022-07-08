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Военный эксперт: Россияне беззащитны против HIMARS

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  • 8.07.2022, 21:33
  • 8,482
Военный эксперт: Россияне беззащитны против HIMARS

Противодействия этому вооружению не существует.

Российские оккупанты беззащитны против реактивных систем залпового огня HIMARS, противодействия этому вооружению не существует.

Об этом заявил в эфире Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.

"Эту ракету нельзя перехватить. Если мы ее навели и выпустили, то она попадает в цель с наибольшим отклонением в три метра на дальности 70 км. Защиты от этой ракеты не существует. Можно только убежать, если успеешь или знаешь, что она летит", - отметил эксперт.

По его словам, Россия по этой причине пытается всячески помешать поставкам в Украине высокоточного западного вооружения большой дальности.

"Давят на любые страны: "Перестаньте накачивать Украину оружием, это приводит к конфронтации". То, что они массированные ракетные обстрелы нашей территории [осуществляют], это не конфронтация, с их точки зрения. А то, что мы получили оружие, против которого у них нет защиты, это конфронтация, с точки зрения России", - добавил Жданов.

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