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Опубликовано видео работы французских ПТРК Milan-2 на вооружении Украины

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  • 8.07.2022, 22:05
  • 4,296
Опубликовано видео работы французских ПТРК Milan-2 на вооружении Украины

Ракета из этого ПТРК достигает цели за 24 секунды.

Украинские военные показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2 на фронтах войны против России.

Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Украины.

Сообщается, что ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1000 мм.

"Этого более чем достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и… всего экипажа внутри", - говорится в сообщении.

Ракета из этого ПТРК достигает цели за 24 секунды. Сам комплекс стоит на вооружении армий более 40 стран мира.

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