Опубликовано видео работы французских ПТРК Milan-2 на вооружении Украины

Опубликовано видео работы французских ПТРК Milan-2 на вооружении Украины3
- 8.07.2022, 22:05
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Ракета из этого ПТРК достигает цели за 24 секунды.
Украинские военные показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2 на фронтах войны против России.
Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Украины.
Сообщается, что ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1000 мм.
"Этого более чем достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и… всего экипажа внутри", - говорится в сообщении.
Ракета из этого ПТРК достигает цели за 24 секунды. Сам комплекс стоит на вооружении армий более 40 стран мира.