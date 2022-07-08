В Крыму молодежь исполнила популярные украинские хиты 3 8.07.2022, 22:09

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Можно оккупировать территории, но не сердца.

На концерте по случаю Дня молодежи, который состоялся 30 июня в пгт Черноморское временно оккупированной Автономной республики Крым, спели популярные песни украинских исполнителей, запрещенных в РФ.

Соответствующее видео опубликовали “НикВести”.

Речь идет о хитах “Люди” вокалиста и автора текстов группы “Бумбокс” Андрея Хлывнюка, “Обійми” фронтмена “Океана Эльзы” Святослава Вакарчука и ”Спи собі сама” Андрея Кузьмина (Кузьма Скрябін).

Стоит отметить, что музыка Андрея Хлывнюка и его группы запрещена в России еще с 2014 года. Творчество Святослава Вакарчука попало под запрет 17 марта текущего года.

Текст песни “Обійми” начинается словами “Коли настане день, закінчиться війна”. Таким образом, кроме того, что сам автор внесен в РФ в список запрещенных, так еще и в песне использовано “запрещенное” российскими властями слово “война”, за использование которого можно получить до 15 лет лишения свободы.

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