В Великобритании женщина 150 раз сдавала на водительские права за других людей 2 8.07.2022, 22:15

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К ней обращались люди, которые не знали английский язык.

В Великобритании женщина 150 раз сдавала экзамен на водительские права за других людей, пишет Daily Mail. Обман 29-летней Индарджит Каур удалось раскрыть только через два года "работы" — в преступлении её начали подозревать сотрудники одной из автошкол.

Суд признал её виновной в мошенничестве и приговорил к 8 месяцам тюрьмы.

Каур оказывала свои услуги с 2018 по 2020 год. К ней обращались люди, которые не знали английский язык. Она сдавала за них теорию и практику, за что получала наличные деньги. Теперь полиция собирается аннулировать документы у её клиентов.

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