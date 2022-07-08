На Донбассе десантники ВСУ сожгли российские танки и взяли в плен оккупантов
- 8.07.2022, 22:51
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Сожжено пять танков.
Николаевскими десантниками сожжено 5 танков и взято в плен российских оккупантов.
Об этом сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаева.
Украинские защитники продолжают уничтожать в Донецкой области вражескую боевую технику и личный состав российских захватчиков.
Во время боя на одном из участков десантники сожгли 5 танков. Некоторых из членов экипажа, не сгоревших в боевой технике, удалось взять в плен.