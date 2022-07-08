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Пентагон: США могут обеспечить Украину оружием на годы вперед

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  • 8.07.2022, 23:06
  • 2,472
Пентагон: США могут обеспечить Украину оружием на годы вперед

США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Соединенные Штаты Америки (США) прорабатывают планы по обеспечению Украины поставками оружия на годы вперед.

Об этом сообщает Financial Times.

Как заявил на условиях анонимности представитель Пентагона, Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины "на месяцы и годы вперед", а также поставить дополнительные системы береговой охраны и заместить советские средства ПВО.

"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже поворачиваемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", - добавил он.

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