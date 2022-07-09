Штурмовики ВСУ нанесли несколько ударов по скоплениям врага в Николаевской области 9.07.2022, 8:05

Оккупанты понесли тяжелые потери.

Штурмовики вооруженных сил Украины дважды за день парами наносили удары по скоплению противника в районе Снигиревки Николаевской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В общем за сутки ВСУ на южном направлении уничтожили 194 солдата противника, три склада с боеприпасами и 42 единицы техники, среди которых два РСЗО "Град", два командно-штабных машины, четыре ЗРК "Панцирь-С1", зарядную установку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2", шесть самоходных гаубиц типа "Акация", более 20 единиц автомобильной техники, беспилотник "Орлан-10" и пр.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российское наступление на Славянск со стороны Богородичного захлебнулось.

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