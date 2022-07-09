Лукашенко и Путина разоблачили Кирилл Сазонов

9.07.2022, 8:09

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Невеликие «комбинаторы».

Министерство обороны Беларуси собирается купить девять тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». У России, естественно. Кто же им еще продаст? Но суть даже не в том у кого. Сама по себе новость кроме смеха у понимающего человека ничего вызвать не может. Беларусь. Покупает. Дорогую военную технику.

Скажите, у Минска завелись лишние деньги? Уже смешно. Которые Лукашенко решил потратить на дорогую огнеметную систему? При том, что в риск внезапного внешнего нападения на Беларусь не верит и сам Лукашенко. Как не верил в угрозу «внезапного» украинского удара в 10 утра. Ну, помните — «Если бы за 6 часов мы не нанесли упреждающий дар...» Они нанесли упреждающий удар 4 утра. Значит, Украина планировала внезапное наступление на 10 утра, что непонятно?

Так что никакой угрозы, против которой нужны такие огнеметы, для Беларуси нет. И ничего Минск не покупает, конечно. По причине дырок бюджете. Это просто такая себе легализация переброски российской техники в РБ. Под видом «покупки». Зачем Кремль перебрасывает сейчас в Беларусь технику под благовидными, пусть и смешными предлогами? Ответ тоже очевиден. Осталось просчитать сроки. И…

Кирилл Сазонов, site.ua

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