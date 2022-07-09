Илон Маск отказался покупать Twitter 9.07.2022, 8:11

Компания подает в суд на миллиардера.

Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter.

Об этом сообщило американское издание CNBC. Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.

Издание ссылается на письмо, отправленное юристом Маска главному юридическому директору Twitter.

Адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что "Twitter не выполнил своих договорных обязательств".

По словам адвоката, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он запрашивал.

Также стало известно, что Twitter подает в суд на Илона Маска.

Об этом заявил председатель правления Twitter Брет Тейлор.

Как говорится в сообщении, причиной для подачи в суд стал отказ Илона Маска от сделки по приобретению Twitter.

"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр", — отметил Тейлор.

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