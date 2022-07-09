ISW: Войска РФ боятся контратак украинской армии на Донбассе 9.07.2022, 8:14

Подразделения оккупантов изрядно потрепаны после Северодонецка и Лисичанска.

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что оккупанты взяли оперативную паузу для восстановления боеспособности соединений. А тактические ограниченные наступательные действия на Донбассе объясняются опасениями контратак со стороны ВСУ.

Об этом сообщает ISW.

Российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении подразделений и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.

Поэтому они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий. Но осознавая опасность перехвата украинскими войсками оперативной инициативы, подразделения российской армии продолжают проводить ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российское наступление на Славянск со стороны Богородичного захлебнулось.

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