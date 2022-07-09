Купленный литовцами Bayraktar прибыл в Украину 9.07.2022, 8:19

Литовская армия взяла на себя вопросы логистики.

Ударный беспилотник Bayraktar с собственным именем Vanagas, средства на который собирали жители Литвы, уже доставили в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Сообщается, что литовская армия взяла на себя вопросы логистики, а Минобороны позаботилось о контрактах на закупку, организовало все юридические формальности в соответствии с законодательными требованиями, чтобы дрон с оружием мог добраться до Украины.

Напомним, в мае Литва объявила сбор средств на покупку беспилотника для Украины. Литовцы собрали 5 млн евро за 3,5 дня. Тогда Турция решила передать Украине боевой дрон бесплатно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».