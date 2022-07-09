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В Польше назвали дату окончания строительства стены на границе с Беларусью

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  • 9.07.2022, 8:21
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В Польше назвали дату окончания строительства стены на границе с Беларусью

Общая длина ограждения составляет почти 300 км.

Польша намерена до 15 июля завершить возведение стены на границе с Беларусью.

Общая длина ограждения составляет почти 300 км.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы ожидаем завершения строительства 15 июля. Мы продлили контракты с субподрядчиками по объективным геологическим причинам, которые проявились во время установки опор", - сообщил замглавы МВД Польши Мацей Вонсик.

Сообщается, что наибольшей проблемой при строительстве стены были подземные воды, которые образовывались в результате оттепелей и подтопления. Строителям осталось проложить 7 километров заграждения.

Установка электронных систем наблюдения и контроля на заграждении высотой в пять метров с польской стороны продлится до середины сентября. Общая стоимость проекта вместе с технической оснасткой составила около 400 млн долларов.

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