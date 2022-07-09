закрыть
9 июля 2022, суббота, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разгром армии РФ на юге: оккупанты понесли колоссальные потери

2
  • 9.07.2022, 8:30
  • 13,602
Разгром армии РФ на юге: оккупанты понесли колоссальные потери

За сутки уничтожено почти 200 солдат и 42 единицы техники врага.

На юге украинские защитники за сутки, 8 июля, уничтожили 194 оккупанта. Кроме того, были уничтожены 42 единицы вражеской техники и три склада боеприпасов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Отмечается, что враг не создает новых ударных группировок и в основном придерживается тактики контрбатарейной борьбы.

«Однако в Херсонской области, в районе Княжевки и Ольгиного, противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Удачи не имел. Получив отпор, ретировался», — отмечают в командовании.

В течение суток ракетные и авиационные удары продолжались как по линии столкновения, так и по тыловым районам.

Враг использует для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поражающим действием. Потерь среди местного населения не было.

За сутки ВСУ уничтожили: 194 оккупанта и 42 единицы техники, среди которых два РСЗО Град, две командно-штабные машины, четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1, одну пуско-зарядную установку зенитно-ракетного комплекса Бук-М2, шесть самоходных гаубиц типа Акация, 26 единиц автомобильной техники, один беспилотник-разведчик Орлан-10 и три склада с боеприпасами.

В Одесской области штормовое море принесло к побережью и в Днестровский лиман две морские мины, которые были уничтожены силами подрывной команды Военно-Морских Сил.

С ухудшением погоды, раздуванием в Черном море шторма, вражеская корабельная группировка сокращена почти вдвое. На страже остались два надводных и один подводный ракетоноситель и три ВДК. Напоготове 20 крылатых ракет типа Калибр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»